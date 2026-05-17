Ο Άδωνις Γεωργιάδης αφήνει αιχμές για «δάκτυλο Πούτιν» στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Με αιχμηρή ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter) σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τις εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα που ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Μαρία Καρυστιανού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στο μήνυμά του στο Χ, άφησε αιχμές περί «ρωσικού αποτυπώματος», σχολιάζοντας τη «ζωντανή» μετάδοση νωρίτερα την Κυριακή (17.05.2026) από την προετοιμασία του νέου κόμματος του οποίου θα ηγηθεί η Μαρία Καρυστιανού.

Τη live μετάδοση έκανε ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Στράτος Σιουρδάκης.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, «ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα ρώσικα… θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;… αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς».

Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς https://t.co/3MIDNAHh9a — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 17, 2026

Την Κυριακή κυκλοφόρησαν εικόνες που μεταδόθηκαν «ζωντανά» μέσω του Facebook από το γραφείο της στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Καρυστιανού, της Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι.

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο κόμμα συμμετέχει και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, επί σειρά ετών ανταποκριτής στη Μόσχα, ο οποίος έχει ήδη επιβεβαιώσει δημόσια την πολιτική του συμπόρευση με τη Μαρία Καρυστιανού.

Την ίδια ώρα, το πολιτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς η επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα έχει προγραμματιστεί για τις 21 Μαΐου στο θέατρο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, η κ. Καρυστιανού αναμένεται να καταθέσει στον Άρειο Πάγο τα απαραίτητα έγγραφα για την ίδρυση του νέου κόμματος.