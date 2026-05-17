Backstage βίντεο Μητσοτάκη από το συνέδριο της ΝΔ – Οι selfies και η λακ στον γιο του Κωνσταντίνο

Βίντεο με στιγμιότυπα από το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας η αυλαία του οποίου έπεσε την Κυριακή (17.05.2026) ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον λογαριασμό του στο Instagram. «Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030», γράφει ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, δίνοντας το σύνθημα.

Στο βίντεο, που αρχίζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ψεκάζει με λακ τον γιο του Κωνσταντίνο, κυριαρχούν οι αναφορές του πρωθυπουργού από το βήμα του συνεδρίου ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έμεινε πιστή στις δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2023, καθώς και όσα δήλωσαν κατά τις τριήμερες εργασίες ο επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

«Μετά τα σκοτεινά χρόνια της οικονομικής κρίσης πήρες μια στάσιμη χώρα και την μετέτρεψες σε μια από τις ευρωπαϊκά ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες», ήταν το μήνυμα Βέμπερ.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα από την πλευρά της τόνισε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής σε τόσα πολλά επίπεδα», ενώ ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ανέφερε: «Είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός γιατί επανατοποθέτησες την Ελλάδα στην ”καρδιά” της ευρωπαϊκής διαδικασίας».

«Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030».