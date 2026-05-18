Συνέδριο ΝΔ: Το μήνυμα για εκλογές το 2027, οι αιχμές για την απουσία Καραμανλή και Σαμαρά και η «απάντηση» στον Δένδια

Χαμόγελα σε Μαξίμου και Πειραιώς άφησε το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ. Με τη φράση: «Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ», ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παρέμβαση του, με την οποία έπεσε η αυλαία του συνεδρίου, δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για το μήνυμα πανστρατιάς που εξέπεμψαν όλοι όσοι έλαβαν το λόγο – από τα πρωτοκλασάτα στελέχη μέχρι τα απλά μέλη του κόμματος – και κάλεσε όλους να δώσουν τον αγώνα, από αύριο κιόλας, για μία τρίτη εκλογική νίκη της ΝΔ.

«Μην περιμένουμε την προεκλογική περίοδο, έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρετε τη «φωτιά» και την ενέργεια αυτού του συνεδρίου. Γίνετε «η φωνή» της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τρεις φορές μέσα σε 36 ώρες ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

«Εθνική ανάγκη η ισχυρή εντολή στη ΝΔ»

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η προσέλευση πάνω από τριών χιλιάδων συνέδρων είναι ένα σημάδι για τη συσπείρωση των «γαλάζιων» ψηφοφόρων, ώστε η ΝΔ να σημειώσει «υψηλές πτήσεις» στις εκλογές, είναι εφικτή.

Όμως στόχος για το κυβερνών κόμμα είναι να λάβει αυτοδυναμία, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του τη συνέδεσε με την πολιτική ομαλότητα αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

«Είναι εθνική ανάγκη ώστε μια ισχυρή εντολή να εξασφαλίσει ότι η πατρίδα μας δεν θα βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας ή πειραματισμών. Δεν θα ξαναγυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά θα κλείσουμε οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν, για να χτίσουμε ένα μέλλον σιγουριάς και ένα μέλλον αισιοδοξίας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τα είπαμε και τα κάναμε»

Η στρατηγική του πρωθυπουργού και πρόεδρου της ΝΔ ήταν να περάσει το μήνυμα ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση συνολικά, και στα 7 χρόνια της θητείας τους, ήταν συνεπείς στις δεσμεύσεις προς τους πολίτες.

«Τα είπαμε και τα κάναμε» ήταν η χαρακτηριστική φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό το «χαρτί» της αξιοπιστίας αναμένεται να είναι ψηλά στη στρατηγική της ΝΔ καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο.

Αυτό ήταν και το βασικό επιχείρημα στην απάντηση που έδωσε ο πρωθυπουργός, δύο φορές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, στο ερώτημα: «γιατί μία τρίτη κυβερνητική θητεία στη ΝΔ».

Δεν πέρασε δε, απαρατήρητο, ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ελάχιστα στην αντιπολίτευση, και στις δύο παρεμβάσεις του στο συνέδριο, θέλοντας να αναδείξει, όπως σημείωναν συνεργάτες του, ότι η ΝΔ είναι αποφασισμένη «να μην απαντά στην τοξικότητα που καλλιεργούν συστηματικά τα άλλα κόμματα», παρά μόνο σε κάποια σοβαρά θέματα στα οποία πρέπει να εξηγήσει τις θέσεις της.

Το δίλημμα

Απέφυγε συνειδητά να αντιπαραβάλει τη ΝΔ με τα άλλα κόμματα και αντίθετα οι αναφορές αφορούσαν αποκλειστικά τους αρχηγούς τους, κάνοντας πιο εμφατικό το δίλημμα που θέτει για την ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

«Το ξαναλέμε, θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημμα των επόμενων εκλογών ως “Μητσοτάκης ή χάος”. Όχι. “Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης”, “Μητσοτάκης ή Φάμελλος”, “Μητσοτάκης ή Βελόπουλος”, “Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου”, αυτό είναι το δίλημμα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν στα καθοριστικά ερωτήματα που προκύπτουν» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης.

«Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε, επειδή στον λόγο μου της Παρασκευής έθεσα ένα ερώτημα: εάν στις 3:00 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση η οποία με βεβαιότητα θα έρθει;» δήλωσε και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει; Ποιος θα συνεννοηθεί με τους ξένους ηγέτες; Αυτά δεν είναι δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα».

Η απάντηση στον Νίκο Δένδια

Το συνέδριο έληξε με τον πρωθυπουργό να απαντά και σε όσους αμφισβητούν την πολιτική της κυβέρνησης και επιλογές του ιδίου προσωπικά, με κύριο αποδέκτη τον Νίκο Δένδια.

Στην διακριτή παρέμβαση που έκανε στο συνέδριο ο υπουργός Άμυνας – όπου κατέθεσε πολιτική πρόταση, εν είδη πλατφόρμας, για τη διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη τετραετία, αφήνοντας, μεταξύ άλλων, αιχμές για το επιτελικό κράτος και τη διεύρυνση της ΝΔ προς τον χώρο του κέντρου – ο πρωθυπουργός «σήκωσε το γάντι».

«Το συνέδριο αυτό δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε “πλατείες” και σε “εξώστες”. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσοις όροις» δήλωσε, και τόνισε με έμφαση: «Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών. Είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως, όμως, είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές του».

«Υγιείς προβληματισμοί για να διορθώσουμε αστοχίες»

Παρά το κλίμα έντασης που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ δεν διατυπώθηκαν ενστάσεις που να προκαλούν εσωκομματικούς τριγμούς.

Στα λάθη που επεσήμαναν κάποια στελέχη αλλά και μέλη του κόμματος, ο πρωθυπουργός μίλησε για έναν «υγιή προβληματισμό» που βοηθά την κυβέρνηση να γίνει καλύτερη και να διορθώσει αστοχίες.

«Εσείς ένα να θυμάστε: αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν μόνο, ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες, ανήκει σε όλους τους Έλληνες» ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού στη βάση της ΝΔ.

Τα μηνύματα σε Καραμανλή και Σαμαρά

Μηνύματα όμως έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της ΝΔ. «Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους» ήταν η αιχμή – εμμέσως πλην σαφώς – προς τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος δεν έδωσε το παρόν στο συνέδριο, και έστρεψε «βέλη» παράλληλα και προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.

«Για τους πατριώτες του καναπέ» (…), οποίοι μονίμως φαντάζονται μία πατρίδα πιο αδύναμη από ό,τι είναι πραγματικά, ας τους θυμίσουμε λίγο τις μεγάλες εθνικές μας επιτυχίες: τα απόρθητα σύνορα στον Έβρο, τον φράχτη στον Έβρο, τον οποίο οι ίδιοι πολέμησαν, τις επεκτάσεις των χωρικών μας υδάτων, τις έρευνες για τον ενεργειακό μας πλούτο, τις πανίσχυρες Ένοπλες Δυνάμεις μας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το συνέδριο έληξε με την ψηφοφορία για την ανάδειξη των 150 μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αποτύπωση, σήμερα, των συσχετισμούς που κατέγραψε η κάλπη.