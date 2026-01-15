Άδωνις Γεωργιάδης: Αηδία και φασισμός τα μπλόκα, η ΝΔ είναι το κόμμα των αγροτών

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών, κάνοντας λόγο για «φασιστικές» και «αηδιαστικές» πρακτικές, αναφερόμενος στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (15.01.2026) στο OPEN, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίστηκε την επιλογή της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε κατασταλτικές ενέργειες απέναντι στα μπλόκα των αγροτών , λέγοντας ότι «η κυβέρνηση επιδεικνύει δημοκρατικότητα και υπομονή». Ταυτόχρονα, δήλωσε ξεκάθαρα πως «ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται» και ότι όσοι υποπίπτουν στο αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών «πρέπει να υφίστανται τις συνέπειες του νόμου».

«Ο δρόμος δεν ανήκει σε μία κοινωνική ομάδα, ανήκει σε όλους τους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είναι υπέρ μιας «συμβολικής διαμαρτυρίας με τρακτέρ», όχι όμως των εκτεταμένων αποκλεισμών. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι τα μπλόκα οργανώνονται από «μειοψηφίες» και πως «αυτοί που είναι στον δρόμο είναι ένα μικρό κλάσμα των αγροτών, δεν είναι όλοι οι αγρότες».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής τους, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των αγροτών» και πως «αγαπά τους ανθρώπους της παραγωγής».

Άδωνις Γεωργιάδης για Μαρία Καρυστιανού: «Το προφίλ της είναι δεξιότερα της ΝΔ»

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως «δεν παραιτήθηκε, την έδιωξαν» από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Θυμάτων Τεμπών, ενώ τόνισε πως από τη στιγμή που αποφάσισε να εισέλθει στην πολιτική, «κρίνεται ως πολιτική αντίπαλος».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποτίμησε το ιδεολογικό της στίγμα ως «δεξιότερο της ΝΔ», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν έχεις από τη μία τα οργανωμένα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και από την άλλη τη βουλευτή της Νίκης, δεν μπορώ να σε πω Αριστερά». Παρομοίασε δε το πολιτικό της προφίλ με εκείνο του Κυριάκου Βελόπουλου, εκτιμώντας πάντως ότι «το κόμμα της απειλεί τη Νέα Δημοκρατία λιγότερο από όλα».