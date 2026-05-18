Πολιτική

Τσίπρας: Στο Θησείο την Τρίτη 26 Μαΐου «ανοίγουμε πανιά σε νέους ορίζοντες» – Τι είπε στην εκδήλωση Unmute Now

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα
Αλέξης Τσίπρας
Εκδήλωση της πρωτοβουλίας Unmute Now, στην Αθήνα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Στην εκδήλωση που παραβρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ήρθαν στο προσκήνιο τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους, στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε και επίσημα πως το νέο κόμμα θα ιδρυθεί στις 26 Μαΐου με μια μεγάλη πολιτική εκδήλωση στην Πλατεία Θησείου στις 20:00 το βράδυ.

Η ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλεξη Τσίπρα έγινε κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση «Unmute Now», για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για βασική προτεραιότητά του, οι ριζικές αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες, το στεγαστικο πρόβλημα, αλλά και το σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

Ακόμη αναφέρθηκε στις Πανελλήνιες με αφορμή το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη και την αυτοκτονία των 17χρονων κοριτσιών.

«Αυτή η πολιτεία μας εδώ και 62 χρόνια δε βρήκε ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο από τις Πανελλήνιες.

Είναι τόσο χρεοκοπημένη αυτή η πολιτεία που το μόνο αδιάβλητο που έχει να παρουσιάσει είναι οι Πανελλήνιες, γιατί όλα τα άλλα είναι διαβλητά. Και αφού βρήκαμε το πιο αδιάβλητο να το κρατήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Εκδήλωση της πρωτοβουλίας Unmute Now, στην Αθήνα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Στην εκδήλωση που παραβρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ήρθαν στο προσκήνιο τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους, στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ακόμη πρότεινε στους συγκεντρωμένους να οργανωθεί ένα κίνημα που δε θα αφορά την υπεράσπιση μιας συγκεκριμένης πολιτικής δύναμης, αλλά το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εκλογές.

Εκδήλωση της πρωτοβουλίας Unmute Now, στην Αθήνα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Στην εκδήλωση που παραβρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ήρθαν στο προσκήνιο τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους, στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

«Ζούμε το εξής παράδοξο. Οι ημερομηνίες των εκλογών επιλέγονται μέσα στις σεζόν. Μάλλον δεν είναι τυχαίο. Βρέθηκε ο τρόπος να ψηφίζουν αυτοί που ζουν τρεις γενιές στο Σικάγο και δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην Ελλάδα, αλλά οι νέοι που ζουν εδώ να μην έχουν το δικαίωμα; Να γίνει μια καμπάνια για να ψηφίσουν όλοι».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
118
115
111
102
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μετά του Αγίου Πνεύματος οι αποφάσεις Μητσοτάκη για τον νέο γραμματέα της ΝΔ – Ανοιχτό αν θα είναι βουλευτής ή εξωκοινοβουλευτικός
Στην Πειραιώς κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για το πρόσωπο που θα αναλάβει τον συντονισμό του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών του 2027
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συνέδριο της ΝΔ
Newsit logo
Newsit logo