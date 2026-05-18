Τσίπρας: Στο Θησείο την Τρίτη 26 Μαΐου «ανοίγουμε πανιά σε νέους ορίζοντες» – Τι είπε στην εκδήλωση Unmute Now

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε και επίσημα πως το νέο κόμμα θα ιδρυθεί στις 26 Μαΐου με μια μεγάλη πολιτική εκδήλωση στην Πλατεία Θησείου στις 20:00 το βράδυ.

Η ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλεξη Τσίπρα έγινε κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση «Unmute Now», για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για βασική προτεραιότητά του, οι ριζικές αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες, το στεγαστικο πρόβλημα, αλλά και το σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

Ακόμη αναφέρθηκε στις Πανελλήνιες με αφορμή το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη και την αυτοκτονία των 17χρονων κοριτσιών.

«Αυτή η πολιτεία μας εδώ και 62 χρόνια δε βρήκε ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο από τις Πανελλήνιες.

Είναι τόσο χρεοκοπημένη αυτή η πολιτεία που το μόνο αδιάβλητο που έχει να παρουσιάσει είναι οι Πανελλήνιες, γιατί όλα τα άλλα είναι διαβλητά. Και αφού βρήκαμε το πιο αδιάβλητο να το κρατήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη πρότεινε στους συγκεντρωμένους να οργανωθεί ένα κίνημα που δε θα αφορά την υπεράσπιση μιας συγκεκριμένης πολιτικής δύναμης, αλλά το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εκλογές.

«Ζούμε το εξής παράδοξο. Οι ημερομηνίες των εκλογών επιλέγονται μέσα στις σεζόν. Μάλλον δεν είναι τυχαίο. Βρέθηκε ο τρόπος να ψηφίζουν αυτοί που ζουν τρεις γενιές στο Σικάγο και δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην Ελλάδα, αλλά οι νέοι που ζουν εδώ να μην έχουν το δικαίωμα; Να γίνει μια καμπάνια για να ψηφίσουν όλοι».