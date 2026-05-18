Μετά του Αγίου Πνεύματος οι αποφάσεις Μητσοτάκη για τον νέο γραμματέα της ΝΔ – Ανοιχτό αν θα είναι βουλευτής ή εξωκοινοβουλευτικός

Στην επόμενη ημέρα του κομματικού μηχανισμού και στις αποφάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη νέα ηγετική ομάδα της Πειραιώς στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον μετά το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα Πολιτική Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει την εβδομάδα μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη καταλήξει στο πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος.

Το ζήτημα της κομματικής αναδιάταξης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κρατά κλειστά τα χαρτιά του τόσο για το πρόσωπο όσο και για το πολιτικό στίγμα της νέας κομματικής ηγεσίας. Πηγές από την Πειραιώς σημειώνουν ότι παραμένει ανοιχτό ακόμη και το αν ο νέος γραμματέας θα είναι βουλευτής ή εξωκοινοβουλευτικός, στοιχείο που αποτυπώνει την πρόθεση της «γαλάζιας» παράταξης να σταθμίσει προσεκτικά τις εσωκομματικές ισορροπίες και τις ανάγκες της επόμενης διετίας.

Η νέα Πολιτική Επιτροπή και τα «βαθιά οργανωτικά ριζώματα»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την Πειραιώς και στο αποτέλεσμα της εκλογής της νέας Πολιτικής Επιτροπής. Τα 214 στελέχη που συμμετείχαν στη διαδικασία, σύμφωνα με πηγές, εκφράζουν «όλες τις δημιουργικές τάσεις» της παράταξης και προέρχονται «από τη μήτρα της ΝΔ και τον πυρήνα της κοινωνικής και κομματικής της βάσης». Σε μια περίοδο όπου –όπως επισημαίνουν– η πολιτική χαρακτηρίζεται συχνά από «ευκαιριακές μετακινήσεις και προσωποκεντρικές λογικές», η ΝΔ επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονική οργανωτική της συνοχή και τη βαθιά κομματική της ταυτότητα.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, πάντως, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις τελικές επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη νέα κομματική ηγεσία και ειδικά για τον νέο γραμματέα, μια απόφαση που θεωρείται κρίσιμη τόσο για τις εσωκομματικές ισορροπίες όσο και για την πολιτική προετοιμασία της ΝΔ ενόψει της πορείας προς το 2027.

Το μήνυμα του συνεδρίου: «Το είπαμε, το κάναμε»

Στην Πειραιώς αποτιμούν το συνέδριο ως «ένα από τα μαζικότερα σε παρουσία» και «οργανωτικά άρτιο», με βασικό πολιτικό στόχο την επανασύνδεση της κυβέρνησης με την κοινωνική ατζέντα. Όπως επισημαίνεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις του, επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση «στην πραγματική πολιτική», επαναφέροντας το αφήγημα της συνέπειας και της αξιοπιστίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, στην Πειραιώς θεωρούν κομβική τη φράση «το είπαμε, το κάναμε», η οποία –όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη– δεν αποτελεί «ένα χιλιοειπωμένο σύνθημα», αλλά απάντηση σε μια διαχρονική κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Η κυβερνητική γραμμή παραμένει σταθερή: η ΝΔ ζητά να κριθεί με βάση το έργο και τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης.

Το βλέμμα στο 2027

Από την Πειραιώς επιμένουν ότι το συνέδριο είχε σαφή προγραμματικό και όχι εσωστρεφή χαρακτήρα. «Η ΝΔ έκανε το συνέδριο για να δει πώς θα απαντήσει στα αιτήματα της κοινωνίας και όχι για να πει με ποιον δεν θα κυβερνήσει», είναι η χαρακτηριστική αποστροφή που επαναλαμβάνουν στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης. Η επαναβεβαίωση από τον πρωθυπουργό ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 θεωρείται επίσης κεντρικό πολιτικό μήνυμα, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει ότι παραμένει προσηλωμένη στην εξάντληση της τετραετίας και στη συνέχιση του κυβερνητικού έργου.

Ενότητα απέναντι στις «παραπολιτικές συζητήσεις»

Παρά τις διαφορετικές αποχρώσεις και τις επιμέρους τοποθετήσεις στελεχών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, στην Πειραιώς εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε «πολύ περισσότερο ενωμένη» από τη διαδικασία. Πηγές τονίζουν ότι στη ΝΔ υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις και απόψεις, οι οποίες όμως οδηγούν τελικά «σε έναν ενωτικό αγώνα επί τη βάσει ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου προγράμματος». «Όλα τα υπόλοιπα είναι παραπολιτικού τύπου συζητήσεις που δεν ενδιαφέρουν καθόλου την κοινωνία. Ο κόσμος περιμένει έργο και παραδοτέα», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

