Μετά τη διαγραφή του, καλεί σε πανστρατιά ο Πολάκης «για να πέσει ο Μητσοτάκης» – Τι είπε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ

Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι «θολές τοποθετήσεις» δε μπορούν να φέρουν πίσω τους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ
Παύλος Πολάκης
Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης πήγε σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ της Δευτέρας (18/5/26). 

Ο Παύλος Πολάκης μίλησε «ως στέλεχος του κόμματος» , στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής, στην Παλλήνη, τονίζοντας την ανάγκη για συσπείρωση του κόμματος, διευκρινίζοντας ότι οι «θολές τοποθετήσεις» δε μπορούν να φέρουν πίσω τους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο κύριος Πολάκης θύμισε ότι είχε προτείνει την συμπόρευση της αριστερής αντιπολίτευσης με ενιαίο μέτωπο, από το «προοδευτικό ΠΑΣΟΚ» μέχρι το «ετοιμαζόμενο κόμμα Τσίπρα» και από τη Νέα Αριστερά ως την Πλεύση και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με στόχο «να ρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι χωρίς δημόσια ΔΕΗ το ρεύμα δεν φθηναίνει», τόνισε ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας να πει καθαρά η Αριστερά ότι θα πάρει πίσω το 51% της ΔΕΗ, ότι θα καταργήσει το Χρηματιστήριο ενέργειας για την οικιακή κατανάλωση, ότι ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά θα είναι για αυτοδιοίκηση και παραγωγούς και θα κρατήσουμε τον λιγνίτη όσο τον κρατήσει η Γερμανία .

