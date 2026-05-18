Παύλος Πολάκης μετά την διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: «Το πιο σύντομο ανέκδοτο ότι είμαι ανεξάρτητος βουλευτής»

Με αιχμηρή τοποθέτηση από το βήμα της Βουλής αντέδρασε, την Δευτέρα (18.05.2026), ο Παύλος Πολάκης στην ανακοίνωση της αποπομπής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό του ως ανεξάρτητου βουλευτή.

Η παρέμβαση του Παύλου Πολάκη έγινε κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής του προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Βασίλης Βιλιάρδος, τον προσφώνησε ως ανεξάρτητο βουλευτή. Ο ίδιος αντέδρασε άμεσα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστροφή αυτή ερμηνεύθηκε ως ευθεία αιχμή προς την ηγεσία του κόμματος και προσωπικά προς τον Σωκράτη Φάμελλο, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση στην Ολομέλεια της επιστολής με την οποία γνωστοποιήθηκε η απομάκρυνσή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η αναφορά του «και μετά τις 26 του μήνα» θεωρήθηκε, παράλληλα, ως πολιτικό μήνυμα με εσωκομματικές προεκτάσεις, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και ανακατατάξεων στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή τους, ζητούν να ανακαλέσει η Κουμουνδούρου τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Στην επιστολή τους κάνουν λόγο για πολιτική πράξη που εγείρει «σοβαρά ερωτήματα» ως προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, προειδοποιώντας για «δυνητικά αυτοκαταστροφικές συνέπειες» στην ενότητά του.