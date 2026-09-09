Άδωνις Γεωργιάδης: Αν ο Σαμαράς βάλει στο ψηφοδέλτιό του τον Σαλμά, το μόνο που μένει είναι να βάλει και την Τουλουπάκη στο Επικρατείας

Βέλη κατά του Αντώνη Σαμαρά εκτόξευσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να εντάξει τον Μάριο Σαλμά στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος που αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» το πρωί της Τετάρτης (9.9.26), ο Άδωνις Γεωργιάδης και αναφερόμενος στα όσα δήλωσε ο Μάριος Σαλμάς για την υπόθεση Novartis πως «δήλωσε ότι του πρότειναν να είναι μάρτυρας στην Αμερική και αρνήθηκε», για να προσθέσει πως αυτό θα γινόταν, εφόσον είχε να εισφέρει στοιχεία στην έρευνα. «Για ποια περίοδο θα μπορούσε να εισφέρει στοιχεία; Για την περίοδο που ήταν αναπληρωτής υπουργός Υγείας, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς, εγώ ανέλαβα μετά τον Σαλμά. Αν τον καλούσαν, θα ήταν να πει κάτι για τον Σαμαρά. Είναι δυνατόν ο Σαμαράς να βάλει τον Σαλμά υποψήφιο, που έχει πει για τη Novartis ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους; Το μόνο που του μένει, αν το κάνει, είναι να βάλει επικεφαλής του Επικρατείας την Τουλουπάκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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Σε ερώτηση για την επίσκεψη Πολάκη στην Εισαγγελία για την υπόθεση Novartis, είπε: «Πήγε επί Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ στον Άρειο Πάγο, όταν αρχειοθετήθηκα, και έκαναν το ίδιο αίτημα. Ο Άρειος Πάγος απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ανάσυρσης. Για να γίνει, πρέπει να προκύψουν νέα στοιχεία. Τα μηνύματα του κ. Σαλμά δεν είναι νέα στοιχεία».

«Μια παρατεταμένη ακυβερνησία είναι και εθνικά επικίνδυνη»

Από εκεί και πέρα και αναφορικά με τη δήλωση του κ. Φλωρίδη και την πιθανότητα να κάνουν ντου οι Τούρκοι στην Ελλάδα, εφόσον μείνει ακυβέρνητη η χώρα, τόνισε:

«Αν αυτό που συζητάμε είναι τις πιθανές συνέπειες της ακυβερνησίας, ναι, μια παρατεταμένη ακυβερνησία είναι και εθνικά επικίνδυνη. Τα Σεπτεμβριανά έγιναν όταν ο Παπάγος ήταν στο κρεβάτι, η τουρκική εισβολή έγινε στη Χούντα. Αυτό είναι ιστορική μνήμη και αφορά τις εκλογές, όποτε και αν γίνονται: Η Ελλάδα δεν είναι Δανία, Ολλανδία ή Βέλγιο».

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Ερωτηθείς για το αν οι κυβερνήσεις συνεργασίας που έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια θα επέτρεπαν στον Ερντογάν να κάνει ντου όποτε θέλει, απάντησε: «Προφανώς όχι», τονίζοντας πως η αναφορά αφορούσε την ακυβερνησία.

«Ιστορικά, οποτεδήποτε η Ελλάδα είναι σε παρατεταμένη ακυβερνησία, η Τουρκία κάτι μας πήρε, από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τα Ίμια», επανέλαβε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο έγιναν από τα Ίμια», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας βέβαια πως «δεν έχουμε αναγνωρίσει εμείς γκρίζες ζώνες, αλλά τότε έγινε ζημιά, με τον Α. Παπανδρέου στο Ωνάσειο».

«Στην Ελλάδα σήμερα, όπως οδεύουμε στις εκλογές του 2027, πλην αυτοδύναμης ΝΔ, έχετε να προτείνετε κάποιο κυβερνητικό σχήμα; Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, διερωτώμενος αν υπάρχει «κανένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή».

Στην επισήμανση πως αυτό δεν γίνεται πριν τις εκλογές, είπε: «Σε όλη την Ευρώπη που έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, τα πιθανά κυβερνητικά σχήματα ανακοινώνονται πριν τις εκλογές και όχι μετά».

«Οι εκλογές του 2012 και του 2013 έγιναν με το πιστόλι στο κρόταφο, για να μην βγούμε από το ευρώ», επισήμανε.

«Στην Ελλάδα δεν γίνονται κυβερνήσεις συνεργασίας, γίνανε με το ζόρι, στα μνημόνια. Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ερώτηση πως αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα μπορούσε να κινδυνέψει η χώρα, επεσήμανε πως δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση συνεργασίας και πως πιθανή ακυβερνησία θα οδηγήσει σε κίνδυνο. «Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση πως δεν θα συνεργαστεί, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνεργάζεται με τον Τσίπρα», σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Δεν υφίσταται σήμερα κανένα σενάριο καμίας συνεργασίας με κανέναν», επανέλαβε.

Ερωτηθείς για τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι δεν πάμε σε δεύτερη κάλπη, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, σχολίασε: «Ο πρωθυπουργός είπε για αυτοδυναμία».

«Στη Νίκαια έγινε μυοκτονία, συμβαίνει σε πολλά κτίρια»

Για την καταγγελία ιατρών και εργαζομένων στο νοσοκομείο Νίκαιας για ύπαρξη ποντικιών κοντά σε μονάδα νεογνών, τόνισε πως «ίχνη τρωκτικών εμφανίστηκαν στη Νίκαια, έγινε μυοκτονία, δεν κινδύνεψε κανείς, συμβαίνει σε παλιά κτίρια».

Για την αποστολή στη Μάνη (στο Κ.Υ. Αγίου Νικολάου) ασθενοφόρου που είχε «γράψει» 1 εκ. χλμ, σημείωσε: «Έχουμε ένα ασθενοφόρο, το οποίο τράκαρε. Αυτό έγινε την Πέμπτη, στείλαμε ένα σε ακινησία από την Πύλο, που είχε κάνει 1 εκ. χλμ. Δεν προλαβαίναμε. Δευτέρα πήγαμε άλλο ασθενοφόρο με 400.000 χλμ, χθες πήγαμε άλλο με 100.000 χλμ. Μέσα σε 5 μέρες, έχω πάει 4 ασθενοφόρα στη Δυτική Μάνη. Έχω δεσμεύσει ολοκαίνουριο ασθενοφόρο για τη Δυτική Μάνη, μόλις το παραλάβουμε στις 30 Σεπτεμβρίου, θα το στείλω στη Δυτική Μάνη», τόνισε, με τον υπουργό να δίνει τη δική του απάντηση σε δημοσιεύματα που ανέφεραν πως άφησε την περιοχή χωρίς ασθενοφόρο, λόγω των δεσμών Σαμαρά με την περιοχή.