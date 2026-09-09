ΠΑΣΟΚ: Τα «ψιλά γράμματα» πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και η απάντηση Ανδρουλάκη

Με το βλέμμα στη ΔΕΘ κινείται το ΠΑΣΟΚ, που εστιάζει σε δύο άξονες. Από τη μία στην τεκμηριωμένη κριτική σε όσα εξήγγειλε από το ίδιο βήμα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από την άλλη στη ρεαλιστική απάντηση με την παρουσίαση του δικού του εναλλακτικού κυβερνητικού προγράμματος, με προοδευτικό πρόσημο.

Δεν είναι τυχαία η κριτική του ΠΑΣΟΚ σε όσα μικρά γράμματα των εξαγγελιών Μητσοτάκη αποκάλυψε η εξειδίκευση των μέτρων από τους υπουργούς της κυβέρνησής του, αποδεικνύοντας κατά τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη ότι το μόνο σχέδιο του πρωθυπουργού είναι «να περιορίσει την εκλογική φθορά που προκάλεσαν οι πολιτικές της κυβέρνησής του».

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Ειδικότερα, στο ΠΑΣΟΚ παρατηρούν μεταξύ πολλών άλλων, στον απόηχο και της εξειδίκευσης των μέτρων, ότι:

η κυβέρνηση δεν καταργεί την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών

τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, αλλά ένα επίδομα που θα δοθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027 και μετά τις κρατήσεις περιορίζεται σε 257-389 ευρώ καθαρά

τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους δεν είναι ούτε 13η σύνταξη ούτε νέο ΕΚΑΣ, με την πραγματική αύξηση στους ήδη δικαιούχους να είναι μόλις 100 ευρώ τον χρόνο

η πολυδιαφημισμένη μείωση της προκαταβολής φόρου είναι μόλις πέντε μονάδες για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα η πλήρης εφαρμογή μετατίθεται ως το 2033

το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» δεν αποτελεί πολιτική κοινωνικής κατοικίας, αφού η κυβέρνηση εξακολουθεί να επιδοτεί κυρίως τη ζήτηση μέσω επιδότησης ενοικίων, χωρίς να δημιουργεί επαρκές νέο απόθεμα προσιτής κατοικίας

ο κατώτατος μισθός ύψους 1000 ευρώ μετατίθεται για τον Ιανουάριο του 2028

ο «κουμπαράς για το παιδί» αποτελεί παραλλαγή πρότασης που είχε ήδη καταθέσει το ΠΑΣΟΚ από το 2018

δεν υπάρχει ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στην ακρίβεια και τα ολιγοπώλια

δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος και τους δανειολήπτες

δεν υπάρχει σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης κ.ο.κ.

Στην πραγματικότητα, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση της ΝΔ ότι παίρνει περισσότερα από όλους και λίγο πριν από τις εκλογές επιλέγει ορισμένους για να τους επιστρέψει ένα μικρό μέρος, στο ΠΑΣΟΚ καταλήγουν ότι «η ΝΔ ζητά μία ακόμα τετραετία για να διορθώσει ένα μέρος από τις αδικίες και την υστέρηση που η ίδια δημιούργησε».

Αντίθετα, στην Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταθέσει από το βήμα της ΔΕΘ ένα διαφορετικό, ολοκληρωμένο και πλήρως κοστολογημένο σχέδιο για μισθούς και συντάξεις, κοινωνική κατοικία και προστασία των δανειοληπτών, για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με στόχο οι πολίτες να μπορέσουν να συγκρίνουν όχι μόνο τις υποσχέσεις, αλλά και την αξιοπιστία όλων εκείνων που τις διατυπώνουν, όπως χαρακτηριστικά λένε.

Και όλα αυτά, ενώ σήμερα, στο ΠΑΣΟΚ είναι με το όπλο παρά πόδα, προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν σε πραγματικό χρόνο όσα θα υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που θα παραχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, και βεβαίως να τοποθετηθούν και επ’ αυτών, ειδικά στον βαθμό που θα προκληθούν σχετικά.