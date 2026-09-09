Πολιτική

Καμπανάκι για μονοπωλιακές πρακτικές και συγκεντρωτισμό στην ιδιωτική υγεία από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Ζητούν απαντήσεις για τη συμφωνία ΗΜΙΘΕΑ/STRIX με το ΙΑΣΩ και τον ρόλο των τραπεζών
Νοσοκομείο
Νοσοκομείο (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)
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Στη Βουλή έφτασε η φημολογούμενη εξαγορά του ΙΑΣΩ από την ΗΜΙΘΕΑ/STRIX. Με την ερώτησή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει η περαιτέρω συγκέντρωση και κάθετη ολοκλήρωση στην ιδιωτική υγεία και ασφάλιση.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ιωάννης Τσίμαρης και Ελένη-Μαρία (Μιλένα) Αποστολάκη ζητούν απαντήσεις από τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Υγείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή τις πληροφορίες για πιθανή απόκτηση του ΙΑΣΩ από την ΗΜΙΘΕΑ/STRIX και τις ευρύτερες επιχειρηματικές σχέσεις που συνδέουν την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Ασφαλιστική και επενδυτικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας.

Όπως επισημαίνουν, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια αγορά όπου οι πολίτες ήδη επωμίζονται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την κάθετη σύνδεση ασφαλιστικών εταιρειών και παρόχων υγείας, όπως η κατεύθυνση ασφαλισμένων και ασθενών προς συγκεκριμένους παρόχους (patient/enrollee steering), ο αποκλεισμός ανταγωνιστών και η δημιουργία κλειστών ή προνομιακών δικτύων υγείας.

Οι βουλευτές ζητούν να αποσαφηνιστεί ποιος είναι ο πραγματικός αποκτών στην ενδεχόμενη συναλλαγή για το ΙΑΣΩ, ποια είναι η χρηματοδοτική και εταιρική της δομή και ποιες οικονομικές σχέσεις και δικαιώματα συνδέουν τα εμπλεκόμενα επενδυτικά σχήματα με την Πειραιώς.

Παράλληλα, θέτουν ζητήματα τραπεζικής εποπτείας και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν η ενδεχόμενη επέκταση σε δραστηριότητες υγείας επηρεάζει την εποπτική περίμετρο του Ομίλου Πειραιώς, το καθεστώς Financial Conglomerate και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Danish Compromise.

«Η υγεία δεν μπορεί να μετατραπεί σε κλειστό επιχειρηματικό οικοσύστημα, όπου η ασφαλιστική κάλυψη, η τραπεζική διανομή και η παροχή υπηρεσιών υγείας θα συγκεντρώνονται σε όλο και λιγότερα χέρια, περιορίζοντας τελικά τις επιλογές και αυξάνοντας το κόστος για τον πολίτη», είναι το βασικό πολιτικό διακύβευμα που αναδεικνύουν οι δύο βουλευτές.

Τέλος, ζητούν την κατάθεση στη Βουλή των διαθέσιμων επίσημων εγγράφων και επικοινωνιών που αφορούν ενδεχόμενη εξαγορά ή απόκτηση συμμετοχής στον Όμιλο ΙΑΣΩ, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το καθεστώς εμπιστευτικότητας των σχετικών διαδικασιών.

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