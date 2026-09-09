Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Η υπόθεση της Κυριακής Γρίβα σημάδεψε την Αστυνομία – Βραχιολάκι στους παραβάτες ενδοοικογενειακής βίας»

Η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Μάρτιο του 2024 σημάδεψε την Αστυνομία επισήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοινώνοντας ότι θα φορούν βραχιολάκι όσοι παραβιάζουν περιοριστικούς όρους για ενδοοικογενειακή βία.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων τόνισε στον ΑΝΤ1… «Αυτή η ημερομηνία του Μαρτίου του 2024 σημάδεψε την Αστυνομία και τη δράση της. Πολλές αδράνειες σε ελάχιστα λεπτά. Έκτοτε η Αστυνομία έχει αλλάξει ροή, υπάρχουν πρωτόκολλα, αυστηρότερη νομοθεσία».

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Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στάθηκε και στην ηλεκτρονική επιτήρηση όσων τίθενται υπό περιοριστικούς όρους για ενδοοικογενειακή βία, συνδέοντάς την με την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβίασης των ασφαλιστικών μέτρων.

Όπως είπε θα χρησιμοποιείται «βραχιολάκι» για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της τήρησής τους. «Ο υπόδικος θα ’φέρει αυτό το βραχιολάκι και αν το κάνεις είναι υπότροπος και μπαίνει φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το αυστηρότερο πλαίσιο που προβλέπεται για όσους παραβιάζουν τους περιορισμούς που τους έχουν επιβληθεί. «Θα είναι ένα βραχιολάκι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικασθείς ή ο υπόδικος. Αν πλησιάσεις το θύμα θα είσαι υπότροπος και θα γίνεις κρατούμενος. Το βραχιόλι θα έχει κάτι που θα ειδοποιεί και το θύμα». .

Σχετικά με τις ρευματοκλοπές ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως «είναι εκατοντάδες, μικρής κλίμακας αλλά εκατοντάδες. Εκεί που έχει εγκληματικές διαστάσεις είναι στις επιχειρήσεις. Θέλουμε κι άλλη βοήθεια από ΔΕΔΔΗΕ για τις τεχνικές λεπτομέρειες. Υπάρχει και το φαινόμενο οι Ρομά να κλέβουν μετασχηματιστές από τα χωράφια και αφήνουν τους αγρότες χωρίς άρδευση».

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Οσον αφορά στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και τα δεκάδες περιστατικά τροχαίων με πατίνια είπε ότι «69 νεκροί σε τροχαία πέρυσι τον Αύγουστο, 34 φέτος στη χώρα μας. Πέρυσι στο πρώτο 8μηνο είχαν διεξαχθεί 1 εκατομμύριο αλκοτέστ, φέτος είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα το 10-12% είναι δίκυκλα και έχουμε πολλά ατυχήματα και είναι προϋπόθεση το κράνος για να μην υπάρχουν θανατηφόρα τροχαία.

Όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης τόνισε «το 2025 ήταν δύο νεκροί και το 2026 ένας νεκρός. Έχουν βεβαιωθεί 11.000 παραβάσεις σε πατίνια».

Όσον αφορά στις κάμερες στους δρόμους ανέφερε πως «6 κάμερες λειτουργούν και βεβαιώνουν πρόστιμα και ελπίζουμε αρχές του 2027 τις 1000 κάμερες».