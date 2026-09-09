Συνταγματική Αναθεώρηση: Στις 16 Σεπτεμβρίου η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή

Την ερχόμενη Τετάρτη (16.9.26) η τελευταία πράξη της πρώτης φάσης φάσης της διαδικασίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή με την διεξαγωγή της δεύτερης ψηφοφορίας.

Πρόκειται για την τελευταία συνταγματικά οριζόμενη ευκαιρία για το ποια από τα προτεινόμενα άρθρα για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα μπορέσουν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή. Aπαιτείται να ψηφιστούν με 180 ψήφους και όχι με απλή πλειοψηφία (151 ψήφους).

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Το ενδεχόμενο να ψηφιστεί έστω και ένα από τα προτεινόμενα άρθρα με αυξημένη πλειοψηφία την ερχόμενη Τετάρτη δεν είναι καθόλου πιθανό ακόμα και για εκείνα που σε επίπεδο Αρχής τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνούν ότι χρίζουν αναθεώρησης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να δώσουν «λευκή» επιταγή στην πλειοψηφία της επόμενης Βουλής.