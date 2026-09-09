Πολιτική

Συνταγματική Αναθεώρηση: Στις 16 Σεπτεμβρίου η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να δώσουν «λευκή» επιταγή στην πλειοψηφία της επόμενης Βουλής
Ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την ερχόμενη Τετάρτη (16.9.26) η τελευταία πράξη της πρώτης φάσης φάσης της διαδικασίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή με την διεξαγωγή της δεύτερης ψηφοφορίας.

Πρόκειται για την τελευταία συνταγματικά οριζόμενη ευκαιρία για το ποια από τα προτεινόμενα άρθρα για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα μπορέσουν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή. Aπαιτείται  να ψηφιστούν με 180 ψήφους και όχι με  απλή πλειοψηφία (151 ψήφους).

Το ενδεχόμενο να ψηφιστεί έστω και ένα από τα προτεινόμενα άρθρα με αυξημένη πλειοψηφία την ερχόμενη Τετάρτη δεν είναι καθόλου πιθανό ακόμα και για εκείνα που σε επίπεδο Αρχής τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνούν ότι χρίζουν αναθεώρησης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να δώσουν «λευκή» επιταγή στην πλειοψηφία της επόμενης Βουλής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
490
254
122
105
88
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου – Θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και πιθανόν και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφτεί τη χώρα μας, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον
Ο Τσίπρας στο Βελλίδειο με ανοιχτό τον «λογαριασμό»: Οι δύσκολες απαντήσεις που καλείται να δώσει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ
Η κοστολόγηση του προγράμματος, η «Πατριωτική Εισφορά», οι δεσμεύσεις για μισθούς, ρεύμα και κατοικία, αλλά και το ζήτημα της κυβερνητικής αξιοπιστίας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνέντευξης Τύπου του προέδρου της ΕΛΑΣ
Ο Αλέξης Τσίπρας 13
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Η υπόθεση της Κυριακής Γρίβα σημάδεψε την Αστυνομία – Βραχιολάκι στους παραβάτες ενδοοικογενειακής βίας»
Αναφορικά με τις ρευματοκλοπές ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανέφερε πως «είναι μικρής κλίμακας αλλά εκατοντάδες - Εκεί που έχει εγκληματικές διαστάσεις είναι στις επιχειρήσεις»
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Άδωνις Γεωργιάδης: Αν ο Σαμαράς βάλει στο ψηφοδέλτιό του τον Σαλμά, το μόνο που μένει είναι να βάλει και την Τουλουπάκη στο Επικρατείας
«Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια ακυβερνησίας» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, επισημαίνοντας ότι μια «παρατεταμένη ακυβερνησία είναι και εθνικά επικίνδυνη»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
Newsit logo
Newsit logo