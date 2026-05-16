Άδωνις Γεωργιάδης από το Συνέδριο της ΝΔ: «Το δίλημμα είναι “Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή”»

Για την αντιπολίτευση είπε πως δεν καταθέτει καμία πρόταση αλλά μόνο μιζέρια και τοξικότητα
Ο Άδωνις Γεωργιάδης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Ο Άδωνις Γεωργιάδης από το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας όπου συμμετείχε σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και την υγεία ανέφερε πως «είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι στο συνέδριο της ΝΔ ως ένας από τους δύο αντιπροέδρους της εδώ και πλέον 10 χρόνια και ως υπουργός μιας από τις καλύτερες κυβερνήσεις που είχε η Ελλάδα ποτέ».

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε στο Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος ότι «πρέπει να είστε πολύ υπερήφανοι που είστε σε αυτή την παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην παράταξη που κράτησε την Ελλάδα όρθια».

«Εάν λέγαμε πριν από 10 χρόνια ότι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα ψηφιστεί ως πρόεδρος του Eurogroup θα μας πέρναγαν για παλαβούς. Είναι η διαφορά πως βλέπουν την Ελλάδα μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε και είπε ότι το δίλημμα είναι «Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή».

«Αυτό που θαυμάζω περισσότερο στην πολιτική διαδρομή του Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι όταν στη Βουλή των Ελλήνων σηκώθηκε και είπε στον Ανδρέα Παπανδρέου ‘ανήκομεν εις την δύση’. Τότε ήταν μια επαναστατική πράξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε την παράταξη της ΝΔ για να μείνουμε στη Δύση, μια σπουδαία ευημερούσα χώρα», υπογράμμισε.

Ο υπουργός υγείας αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και είπε πως σε αυτή την μεγάλη αλλαγή η κυβέρνηση της ΝΔ έχει φέρει την Ελλάδα στη πρώτη γραμμή. «Όσο κι αν μας λένε συντηρητικούς, παραμένουμε κατά βάση των μεγάλων αλλαγών, που πηγαίνει την Ελλάδα στο μέλλον», τόνισε.

«Εγώ προσωπικά δεν έχω αντίρρηση να με λένε συντηρητικό. Επίτηδες έβαλα τη γραβάτα με τη σημαία και το σταυρό. Πώς σε αυτή την περίεργη εποχή θα συνδυάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με την υπεράσπιση της ταυτότητάς μας, της παράδοσής μας, της θρησκείας μας. Αυτή η παράταξη προσφέρει και τα δύο», τόνισε.

«Για να είναι η Ελλάδα ισχυρή πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα και άρα πρέπει να κερδίσουμε τις εκλογές του 2027. Όπως κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ τη δεκαετία της χρεοκοπίας με την κυβέρνηση Σαμαρά -Βενιζέλου, θέλουμε η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι παράδειγμα προς μίμηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω σε αυτή τη μεγάλη παράταξη», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

Για την αντιπολίτευση είπε πως δεν καταθέτει καμία πρόταση αλλά μόνο μιζέρια και τοξικότητα. «Μη φοβάστε, μην τους φοβάστε, μην υποχωρείτε στο μπούλινγκ. Έβγαλα το θέμα Ανδρουλάκη. Ποτέ δεν θα σκύψουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ. Γι’αυτό το έκανα. Δείτε δύο μέρες τώρα σε τι πανικό είναι το ΠΑΣΟΚ. Έχουν συνηθίσει να κουνάνε το δάχτυλο ενώ έχουν χιλιάδες ανομήματα μέσα στην αυλή τους», πρόσθεσε.

