Κυριάκος Μητσοτάκης: Με προεκλογικό άρωμα η ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ – Οι αιχμές για Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Με μια ομιλία με έντονο προεκλογικό άρωμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ έδωσε το σήμα για πανστρατιά γα μία νέα, την τρίτη κατά σειρά, κυβερνητική θητεία από τη «γαλάζια» παράταξη.

«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;» ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του Συνεδρίου στο ερώτημα «γιατί μία τρίτη θητεία στη ΝΔ», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη σταθερότητας και εμπειρίας σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων.

«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα, αλλά ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Μόνο η ΝΔ ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους (…), να συγκρουστεί με αδυναμίες και να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά αχαρτογράφητα» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το δίλημμα της κάλπης

Από το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα των εθνικών εκλογών… «Το δίλημμα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν θα είναι «Μητσοτάκης ή χάος» – αλλά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης». «Μητσοτάκης ή Τσίπρας». «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου». Και «Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος» δήλωσε, αναφερόμενος αυτή τη φορά σε πρόσωπα και όχι σε κόμματα.

«Πυρά» στην αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση και μίλησε για ένα «πολύχρωμο μέτωπο που πάντα λέει «όχι σε όλα» και, τελικά, «ναι στο τίποτα».

«Το 2019 και το 2023 επιλέξαμε να αντιπαρατεθούμε με τα προβλήματα του κόσμου, και όχι με την αντιπολίτευση, το ίδιο κάνουμε και σήμερα» τόνισε, σε μία μικρή παρένθεση στην ομιλία του, αφιερωμένη στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε ότι αδυνατεί να προτείνει κάποια εναλλακτική λύση απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ και ότι συσπειρώνεται «με βάση το ψέμα και την τοξικότητα».

Οι αιχμές για Ανδρουλάκη και Τσίπρα

«Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος» δήλωσε, «φωτογραφίζοντας» τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, που επίσης δεν κατονόμασε, δήλωσε ότι… «το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες».

«Υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη»

Ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο έργο της κυβέρνησης στην 7ετή θητεία της, ενώ προχώρησε και σε αυτοκριτική… Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα, όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό κ.α., αλλά και αστοχίες και λάθη «που πρέπει να διορθωθούν», όπως είπε.

«Μειώσεις φόρων και αύξηση αποδοχών»

«Λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα… ‘Ενα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια» δήλωσε για το μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

«Μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών. Θα παραμένουν σταθερές κι όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί» σημείωσε, προσθέτοντας ότι επί διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ «η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη».

«Η Ελλάδα του 2030»

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για την Ελλάδα του 2030 σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ν.Δ. για την επόμενη θητεία συνοψίζεται σε ένα τρίγωνο: «Στη μία πλευρά, οικονομία και συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Στην άλλη πλευρά, η συνέχιση της υπεύθυνης Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας που κρατούν ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια. Στην τρίτη πλευρά, η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής, με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση» τόνισε.

Κάλεσμα στους ψηφοφόρους που απομακρύνθηκαν από τη ΝΔ

Η ομιλία του είχε πατριωτικό και παραταξιακό χρώμα και με στόχο την συσπείρωση απευθύνθηκε στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους που στις εκλογές του 2019 και του 2023 έδωσαν τη νίκη στη Ν.Δ. και σήμερα έχουν μετακινηθεί στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» ή σε κόμματα δεξιότερα της Ν.Δ.. «Είναι ώρα συστράτευσης (…). Τους ζητώ να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία» δήλωσε.

«Στρέφομαι και στους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015, στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη και, σήμερα, κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απαίτηση να μη θυμώνουν. Ούτε να μας δώσουν λευκή επιταγή. Αλλά τους καλώ να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές» πρόσθεσε με έμφαση ο πρωθυπουργός, και μίλησε για ανάγκη η ΝΔ να πετύχει μία ισχυρή νίκη στις εκλογές.

«Εντολή για.. ισχυρή κυβέρνηση»

«Ισχυρή κυβέρνηση δεν θα πει ανεξέλεγκτη εξουσία… Η εντολή που θα ζητήσει η Ν.Δ. αύριο από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες δεν θα είναι μία εντολή επανάπαυσης ή επανάληψης λαθών. Αλλά εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς» σημείωσε με έμφαση.

Απάντηση στους… «αμφισβητίες»

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε και στους… «αμφισβητίες» εντός της ΝΔ σημειώνοντας ότι ο οδηγός παραμένει η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. «Σε όσους αναμασούν ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας, εσείς κι εγώ έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη» τόνισε χαρακτηριστικά. «Η ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ έλεγε να συντηρούμε από την παράδοση όσα ο χρόνος απέδειξε ότι είναι σωστά και χρήσιμα» πρόσθεσε, με φόντο και την απουσία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο.

«Το 2027 οι εκλογές»

Για άλλη μία φορά ο πρωθυπουργός έδειξε το 2027 ως τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, επιχειρώντας να βάλει φρένο στα σενάρια για πρόωρες κάλπες μετά τον Σεπτέμβριο.

«Η πατρίδα μας καλεί και πάλι σε μία νέα εθνική αποστολή. Με πρώτο σταθμό τις εκλογές του ’27 και το κόμμα σε κεντρικό ρόλο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ξεκινάμε!»

Κλείνοντας την ομιλία του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Ν.Δ., το οποίο έχει ως βασικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τον κόσμο της «γαλάζιας παράταξης» να μην περιμένει την προεκλογική περίοδο αλλά να ξεκινήσει από τώρα τη «μάχη» για μία νέα νίκη της Ν.Δ. στις εκλογές.

«Ξεκινάμε από σήμερα και συναντάμε ξανά το πρώτο ρεύμα ανάτασης του 2019 και το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023» δήλωσε καταχειροκροτούμενος από τους 4.000 συνέδρους της Ν.Δ..

Σήμερα οι ομιλίες των πρωτοκλασάτων στελεχών

Το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται και στις ομιλίες πρωτοκλασάτων στελεχών του κόμματος. Ο λόγος θα δοθεί κατά προτεραιότητα στους δύο Αντιπροέδρους του κόμματος, Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη.

Την ανάγκη συνθέσεων και ενότητας, παρά τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, αναμένεται να υπογραμμίσει ο Κωστής Χατζηδάκης, στην ομιλία του και να μιλήσει για την ανάγκη κομματικής συσπείρωσης, ως προϋπόθεση, όπως σημειώνει, για μία «θετική εθνική πορεία».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης – ο οποίος πρόσφατα υιοθέτησε έναν συγκρουσιακό λόγο, αφήνοντας αιχμές για συναδέλφους του ότι δεν συμμετέχουν όλοι με την ίδια ένταση στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου και… «δεν ιδρώνουν τη φανέλα», με βασικό αποδέκτη προς τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια – αναμένεται να τοποθετηθεί με το βλέμμα στραμμένο κυρίως στο δεξιό, και στο πιο δεξιό της Ν.Δ., ακροατήριο.

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας, αναμένεται να προσέλθει στο συνέδριο με ένα με κείμενο – πλατφόρμα, στο οποίο θα περιγράφει το πώς οραματίζεται τη Ν.Δ. του σήμερα, αλλά κυρίως του αύριο. Πρόσωπα που είναι συνομιλητές του τονίζουν ότι«η παρέμβαση του θα είναι διακριτή», χωρίς όμως να αφήνει περιθώρια να δημιουργηθούν… εσωκομματικές τριβές.

Το δικό τους όραμα για τη «γαλάζια» παράταξη και τη χώρα θα παρουσιάσουν και ο υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, όπως και ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Εκλέγεται η νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Ενδιαφέρον όμως θα έχουν και οι συσχετισμοί που θα καταγραφούν στις κάλπες, την Κυριακή, για την ανάδειξη των 150 μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Σήμερα, στο συνεδριακό κέντρο Metropolitan Expo, θα πραγματοποιηθούν επίσης οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Ν.Δ. Γιάννη Σμυρλή, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου και του Εισηγητή της ΝΔ στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, σήμερα, δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι: «Κοινωνικό Κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», «Ισχυρή Ελλάδα», «Δυνατή Οικονομία – Δυνατή Ελλάδα», «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα & υποδομές», «Σύγχρονο Κράτος για όλους», «Ασφαλής Ελλάδα», «Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος» και «2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά».

Επιπλέον, θα λάβει χώρα side event για την τεχνητή νοημοσύνη, με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη.