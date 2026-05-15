«Καρφιά» Βούλτεψη κατά Ανδρουλάκη: Και στον Μαρξ άρεσε η καλοπέραση, αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν

Στην πολιτική κόντρα γύρω από το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης παρενέβη η Σοφία Βούλτεψη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας χθες (15.05.2026) τη νύχτα στο ACTION 24, άσκησε κριτική με αιχμηρό ύφος κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Το νοικιάζει 10.000 ευρώ τον μήνα στο Δημόσιο», είπε η Σοφία Βούλτεψη για τον Νίκο Ανδρουλάκη και συνέχισε με καυστικές αναφορές, σημειώνοντας – μεταξύ άλλων – ότι «Σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στον Μαρξ άρεσε η καλοπέραση. Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση γιατί ήθελε κι οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση. Μην μας δουλεύουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι παρεμβαίνει ακόμη και για μικρές εκκρεμότητες ή παραλείψεις.

Μάλιστα, κάλεσε την Επιτροπή να απαντήσει αν πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να ζητήσει εξηγήσεις για το ακίνητο που ο ίδιος εκμισθώνει στο Δημόσιο.

Καταλήγοντας η Σοφία Βούλτεψη σχολίασε με νόημα: «Συγγνώμη, που δεν είχαμε μπαμπά τον Μαρίνο Ανδρουλάκη να έχουμε ένα τεράστιο κτίριο».