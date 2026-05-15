Πολιτική

«Καρφιά» Βούλτεψη κατά Ανδρουλάκη: Και στον Μαρξ άρεσε η καλοπέραση, αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν

«Συγγνώμη, που δεν είχαμε μπαμπά τον Μαρίνο Ανδρουλάκη να έχουμε ένα τεράστιο κτίριο» σχολίασε με νόημα η βουλευτής της ΝΔ
Σοφία Βούλτεψη
Η Σοφία Βούλτεψη εκτόξευσε πυρά στον Νίκο Ανδρουλάκη / πηγή φωτογραφίας ACTION 24
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στην πολιτική κόντρα γύρω από το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης παρενέβη η Σοφία Βούλτεψη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας χθες (15.05.2026) τη νύχτα στο ACTION 24, άσκησε κριτική με αιχμηρό ύφος κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Το νοικιάζει 10.000 ευρώ τον μήνα στο Δημόσιο», είπε η Σοφία Βούλτεψη για τον Νίκο Ανδρουλάκη και συνέχισε με καυστικές αναφορές, σημειώνοντας – μεταξύ άλλων – ότι «Σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στον Μαρξ άρεσε η καλοπέραση. Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση γιατί ήθελε κι οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση. Μην μας δουλεύουν».

Παράλληλα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι παρεμβαίνει ακόμη και για μικρές εκκρεμότητες ή παραλείψεις.

Μάλιστα, κάλεσε την Επιτροπή να απαντήσει αν πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να ζητήσει εξηγήσεις για το ακίνητο που ο ίδιος εκμισθώνει στο Δημόσιο.

 

Καταλήγοντας η Σοφία Βούλτεψη σχολίασε με νόημα: «Συγγνώμη, που δεν είχαμε μπαμπά τον Μαρίνο Ανδρουλάκη να έχουμε ένα τεράστιο κτίριο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
89
87
82
65
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νέα Δημοκρατία: Ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» – Χαμόγελα, αγκαλιές, σέλφι και πηγαδάκια
Στο επίκεντρο η ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο την επανασυσπείρωση της «γαλάζιας» παράταξης και την εκλογική ετοιμότητα του κομματικού μηχανισμού
16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
ΠΑΣΟΚ κατά Κυρανάκη για το ακίνητο Ανδρουλάκη: «Μετεξεταστέος στο εμπορικό και στο ενοχικό δίκαιο»
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έθεσε ζήτημα άρθρου 57 του Συντάγματος, με τη Χαριλάου Τρικούπη να απαντά σε υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για «μπαρούφες» και «βαρύγδουπες αναλύσεις»
Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Newsit logo
Newsit logo