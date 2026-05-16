Κυριάκος Μητσοτάκης για το στεγαστικό πρόβλημα: «Δημόσια γη και αντιπαροχή» για ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πάνελ για την Τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι θα αποτελέσει προτεραιότητα για τη ΝΔ για την επόμενη 4ετία και έθεσε εμμέσως εκ νέου το δίλημμα της κάλπης που σχετίζεται με το ποια δύναμη μπορεί να εμπιστευτούν οι πολίτες: «οι πολίτες ξέρουν ποιοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στις επόμενες εκλογές θα εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία».

«Κρατάμε από τις παραδόσεις μας και τις αξίες μας όσα αξίζουν αλλά ατενίζουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και τα αιτήματα των καιρών» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο συνέδριο και στο πρόβλημα της στέγης λέγοντας ότι είναι έναν θέμα που θα αποτελέσει προτεραιότητα για τη ΝΔ τα επόμενα χρόνια τονίζοντας όμως το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα είναι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

«Εμείς είμαστε φιλελεύθερο κόμμα αν πιστεύει κανείς ότι το κράτος θα λειτουργήσει μόνο του χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σκέφτεται με τη λογική προηγούμενου αιώνα» κάνοντας σαφές ότι το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα είναι η προσφορά δημόσιας γης με το δικαίωμα αντιπαροχής με το οποίο το κράτος θα κρατά ένα κομμάτι κοινωνικού αποθέματος για κοινωνική κατοικία.

Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης

Νωρίτερα, σε παρέμβαση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, αναφέρθηκε στις συζητήσεις που γίνονται στην Ε.Ε. για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την κοινή άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη.

Το «ευχαριστώ» του Προέδρου της Κύπρου

Στο συνέδριο της Ν.Δ. μίλησε και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε εκ νέου την Ελλάδα για την συνδρομή της στην αμυντική θωράκιση της Κύπρου, μετά την επίθεση που δέχτηκε, με drone, η Βρετανική βάση.

«Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα αυτονόητης στήριξης της Κύπρου από την Ελλάδα έδρασε ως καταλύτης ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ μας να είναι πιο ισχυροί από ποτέ» δήλωσε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός.

Το δίλημμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβαση του έδειξε ξανά ως χρόνο των εκλογών το 2027 και με αναφορά στην ανάληψη της προεδρία της Ε.Ε. από την Ελλάδα το εξάμηνο του 2027, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.

«Αγώνας» υπέρ του Ακύλα

Ημέρα Eurovision σήμερα, και στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού ξεχώρισε το «ευχαριστώ» στον Μάνφρεντ Βέμπερ για την υπόσχεση του ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την προσπάθεια του Ακύλα στον μεγάλο αυτό μουσικό διαγωνισμό.

«Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την Κύπρο είμαστε σίγουροι αγαπητέ Νίκο (Χριστοδουλίδη) ότι η αμοιβαία στήριξη που εκδηλώνεται πάντα στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα» συνεχίστε χαριτολογώντας, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Κύπρου.

«Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί»

Το παρόν στο συνέδριο της Ν.Δ. έδωσαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέα Αριστεράς, με τον Κ. Μητσοτάκη να μιλά για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και να τονίζει ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να επιμένει σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. «Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι όχι εχθροί (…). Έχουμε κοινούς εχθρούς τα προβλήματα των πολιτών» τόνισε ο Πρωθυπουργός.