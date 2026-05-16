Κώστας Τσουκαλάς: «Επίτευγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά»

 «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική» σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς (Φωτογραφία αρχείου / ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς (Φωτογραφία αρχείου / ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζει την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική».

Στη συνέχεια ο Κώστας Τσουκαλάς ρωτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη «ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών; Ποιος χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος και να παράγονται τα μεγάλα υπερπλεονάσματα;

Ποιος στερεί πόρους από την αγορά; Ποιος αρνείται τη μείωση των έμμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες; Ποιος κατέστησε τη χώρα ουραγό στις μεταρρυθμίσεις, την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα;».

Και τέλος, σημειώνει πως «είναι δικό του επίτευγμα η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά», για να σχολιάσει: «εκτός και αν ο κ. Μητσοτάκης νιώθει απλά Υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση».

