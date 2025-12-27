Άδωνις Γεωργιάδης για «Καποδίστρια»: «Οι επικρίσεις των θολοκουλτουριάρηδων είναι απολαυστικές»

Στην ταινία «Καποδίστριας» του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, η οποία άρχισε να προβάλλεται στους κινηματογράφους, γνωρίζοντας ήδη μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, αναφέρεται ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) χθες (27.11.2025).

Μέσω της ανάρτησής του στο Χ, σχολιάζει αρχικά όσα υποστήριξε ο Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν υπέγραψε τη χρηματοδότηση για την ταινία «Καποδίστριας», κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νυν υπουργός Υγείας απαντά πως δεν έλαβε ποτέ κάποιο έγγραφο για να του ζητηθεί χρηματοδότηση.

Όπως λέει, μάλιστα, «έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δε βρήκαμε απολύτως τίποτε τέτοιο».

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε πως εάν υπάρχει τέτοιο χαρτί θα ήθελε να το δει προκειμένου να αξιολογήσει το τι θα μπορούσε να είχε γίνει και δεν έγινε εκ μέρους της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το σημαντικό είναι πως η ταινία τελικά γυρίστηκε και συμβούλευσε όλους να τη δουν.

Παράλληλα, σχολίασε ότι οι επικρίσεις των «θολοκουλτουριάρηδων» σχετικά με την ποιότητά της είναι απολαυστικές, αφού όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους ενοχλεί πραγματικά είναι το θέμα της και ο πατριωτισμός που αναδεικνύει».

Το «ποστάρισμα» του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο κ. Ιωάννης Σμαραγδής με έχει αδίκως κατηγορήσει για την ταινία «Ο Καποδίστριας» λέγοντας ότι δεν υπέγραψα ένα χαρτί για την χρηματοδότηση της, από τότε που ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δεν βρήκαμε απολύτως τίποτε τέτοιο. Παρά ταύτα εγώ αν υπάρχει τέτοιο χαρτί πολύ θα ήθελα να το δω, διότι θα ήθελα πάρα πολύ να δω τί μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε εμείς. Όμως αυτά έχουν μικρή σημασία έως καμμία. Το σημαντικό είναι ότι γύρισε τελικά αυτή την ταινία και πολύ καλά έκανε. Εμείς θα πάμε να την δούμε τις επόμενες μέρες και το ίδιο συμβουλεύω και εσάς. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο αληθινός θεμελιωτής του νέου Ελληνικού Κράτους και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες όλων των εποχών. Οι κατηγορίες των θολοκουλτουριάρηδων εδώ για την ποιότητα της ταινίας είναι απόλαυση, καθώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους ενοχλεί είναι το θέμα της και ο πατριωτισμός που προκαλεί. Χρόνια ολόκληρα γυρίζουμε και χρηματοδοτεί το Κράτος μας δυστυχώς ένα κάρο ανοησίες και ο κ. Σμαραγδής δείχνει τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθούμε. Έχουμε τόσα πολλά ωραία ιστορικά θέματα να αναδείξουμε που είναι πραγματικά κρίμα που δεν το κάνουμε. Η προσέλευση του κόσμου στις αίθουσες όμως τόσο μαζικά είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς. Τα υπόλοιπα αφού δω την ταινία».

Ο κ. Ιωάννης Σμαραγδής με έχει αδίκως κατηγορήσει για την ταινία «Ο Καποδίστριας» λέγοντας ότι δεν υπέγραψα ένα χαρτί για την χρηματοδότηση της, από τότε που ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δεν βρήκαμε απολύτως… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 27, 2025

Από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη στον Ιωάννη Βαρβάκη, ο Γιάννης Σμαραγδής έχει μία αδυναμία στις ισχυρές προσωπικότητες του ελληνισμού. Η τελευταία ταινία του, «Καποδίστριας», φέρνει στο προσκήνιο τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, αλλά και έναν από τους σπουδαιότερους πολιτικούς της νεότερης ιστορίας.