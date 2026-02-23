Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Ήταν λάθος μου που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό από το νοσοκομείο της Νίκαιας

Ο ίδιος έσπευσε να επισημάνει ότι θα επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες
Άδωνις Γεωργιάδης
Στιγμιότυπο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας (Πηγή φωτογραφίας: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας στο νοσοκομείο της Νίκαιας αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας πως μετάνιωσε που δεν έκανε μήνυση στον γιατρό, που όπως λέει ο υπουργός, τον χτύπησε στο χέρι. 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ πως έκανε λάθος που δεν προχώρησε σε μήνυση εναντίον του γιατρού της Νίκαιας και επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν ζήτησε τη σύλληψή του. Όπως είπε, ο γιατρός τον χτύπησε στο χέρι, κάτι που είδαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.

Ο ίδιος τόνισε ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκε και ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν στο σημείο και σημείωσε: «Την Αστυνομία δεν την κάλεσα εγώ, αλλά ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ», καθώς θεώρησε ότι υπήρχε πιθανότητα να δημιουργηθούν επεισόδια και έσπευσε να επισημάνει ότι θα επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες.

Τέλος σημείωσε την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους και στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Σημείωσε ότι προς το παρόν αφορά σε δύο κατηγορίες ασθενειών, αλλά μέχρι τον Μάιο θα έχουν ανοίξει όλες οι κατηγορίες. Ο υπουργός εξήγησε ότι στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα παραμείνουν μόνο τα φάρμακα που κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ, ενώ «το 80% των ασθενών θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται τα φάρμακα υψηλού κόστους είτε μέσω αποστολής στον τόπο που έχει δηλώσει, είτε στο φαρμακείο της γειτονιάς».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
117
105
74
69
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αναστασία Γιάμαλη σε Άδωνι Γεωργιάδη για το βίντεο με τον γιατρό του Γενικού Κρατικού: Ακόμα το περιμένω, θα απαντήσετε στο ρεπορτάζ μας;
«Μα δεν ήταν καν μπροστά εκεί στον Δημήτρη Ζιαζιά τον γιατρό, αλλά ως μετρ των εντυπώσεων ο υπουργός προσπαθεί να τη γυρίσει την μπιφτέκα που λένε και στο χωριό μου», λέει η δημοσιογράφος
Αναστασία Γιάμαλη και Άδωνις Γεωργιάδης
21
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία της – Σύντομα τα μέτρα για τα social media των ανηλίκων
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις φωτογραφίες από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής λέγοντας πως αποτελεί υλικό εθνικής μνήμης και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε
Κυριάκος Μητσοτάκης 12
Newsit logo
Newsit logo