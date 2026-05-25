Υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη υπό τον Μητσοτάκη – Στο τραπέζι ισότητα αμοιβών, Ταμείο Ανάκαμψης και ξένες επενδύσεις

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη (26.05.2026), στις 11.00 το πρωί, το υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και ο Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Στο τραπέζι θα τεθούν επίσης οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη σύσταση Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων.

Η συνεδρίαση θα περιλαμβάνει ακόμη εισήγηση για τη συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», καθώς και εισήγηση για τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.