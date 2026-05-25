Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τα μουσικά αποκαλυπτήρια του νέου κόμματός του

Λίγες ώρες απομένουν για την πρεμιέρα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αύριο Τρίτη (26.05.2026), στις 20.00, στην πλατεία Θησείου, όπου ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τον τίτλο, το έμβλημα και το πολιτικό στίγμα του νέου εγχειρήματος.

Σε ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε απόσπασμα από το μουσικό θέμα της εκδήλωσης, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γραφτεί ειδικά για την περίσταση από γνωστό συνθέτη.

Στο βίντεο που ακολουθεί παίρνουμε μια γεύση από το μουσικό θέμα:

Στην Αμαλίας οι προετοιμασίες κινούνται σε πυρετώδεις ρυθμούς, καθώς η αυριανή εκδήλωση στο Θησείο αντιμετωπίζεται ως η επίσημη αφετηρία του νέου πολιτικού εγχειρήματος. Την προετοιμασία της εκδήλωσης έχει αναλάβει εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων.