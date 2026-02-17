Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κόντρα δίχως τέλος, νέα καταγγελία και αιχμές για την υπόθεση Γρηγορόπουλου

Συνέχεια στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου δόθηκε σήμερα, Τρίτης 17 Φεβρουαρίου 2026, στη Βουλή, με την κ. Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει νέα, σφοδρή επίθεση. Το επεισόδιο ήρθε στον απόηχο της δημοσιοποίησης από τον κ. Γεωργιάδη καταγγελίας πρώην εθελοντή της Πλεύσης Ελευθερίας, στην οποία γίνεται λόγος για «στοχοποίηση» όσων εξέφραζαν διαφορετική άποψη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέλεξε να απαντήσει κατά τη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής, συνδέοντας το όνομα του υπουργού Υγείας με την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Επικαλέστηκε «φήμες» ότι στο βιβλιοπωλείο του Άδωνι Γεωργιάδη στα Εξάρχεια πραγματοποιούνταν συγκεντρώσεις «φασιστικού τύπου» και ότι «θρυλείται» πως εκεί βρέθηκαν ο Επαμεινώνδας Κορκονέας και ο Βασίλης Σαραλιώτης πριν από τη δολοφονία. Παράλληλα, επέκρινε τη «γραμμή άμυνας» του Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας ότι επιχείρησε να απαντήσει με επίκληση του ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος, «λες και ήταν το θέμα ότι πήγαν ν’ αγοράσουν βιβλία».

«Μα στο βιβλιοπωλείο τους στα Εξάρχεια βοά ο τόπος ότι γινόντουσαν συγκεντρώσεις φασιστικού τύπου και στο βιβλιοπωλείο τους στα Εξάρχεια επίσης θρυλείται ότι βρισκόταν ο Κορκονέας και ο Σαραλιώτης πριν τη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Και όταν τον κάλεσα τον κύριο Γεωργιάδη να πάρει θέση αν συνέβη αυτό, ξέρετε τι μου απάντησε; “Α, η δολοφονία έγινε στις 9:00, το βιβλιοπωλείο μου κλείνει στις 3:00”. Λες και ήτανε το θέμα ότι πήγαν ν’ αγοράσουνε βιβλία» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.