Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κόντρα δίχως τέλος, νέα καταγγελία και αιχμές για την υπόθεση Γρηγορόπουλου

Η αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, εδώ και ημέρες, εκτείνεται από την Ολομέλεια έως τις επιτροπές και τα social media, με το πολιτικό θερμόμετρο να παραμένει σταθερά υψηλά
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου
Photo / Eurokinissi

Συνέχεια στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου δόθηκε σήμερα, Τρίτης 17 Φεβρουαρίου 2026, στη Βουλή, με την κ. Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει νέα, σφοδρή επίθεση. Το επεισόδιο ήρθε στον απόηχο της δημοσιοποίησης από τον κ. Γεωργιάδη καταγγελίας πρώην εθελοντή της Πλεύσης Ελευθερίας, στην οποία γίνεται λόγος για «στοχοποίηση» όσων εξέφραζαν διαφορετική άποψη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέλεξε να απαντήσει κατά τη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής, συνδέοντας το όνομα του υπουργού Υγείας με την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Επικαλέστηκε «φήμες» ότι στο βιβλιοπωλείο του Άδωνι Γεωργιάδη στα Εξάρχεια πραγματοποιούνταν συγκεντρώσεις «φασιστικού τύπου» και ότι «θρυλείται» πως εκεί βρέθηκαν ο Επαμεινώνδας Κορκονέας και ο Βασίλης Σαραλιώτης πριν από τη δολοφονία. Παράλληλα, επέκρινε τη «γραμμή άμυνας» του Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας ότι επιχείρησε να απαντήσει με επίκληση του ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος, «λες και ήταν το θέμα ότι πήγαν ν’ αγοράσουν βιβλία».

 

«Μα στο βιβλιοπωλείο τους στα Εξάρχεια βοά ο τόπος ότι γινόντουσαν συγκεντρώσεις φασιστικού τύπου και στο βιβλιοπωλείο τους στα Εξάρχεια επίσης θρυλείται ότι βρισκόταν ο Κορκονέας και ο Σαραλιώτης πριν τη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Και όταν τον κάλεσα τον κύριο Γεωργιάδη να πάρει θέση αν συνέβη αυτό, ξέρετε τι μου απάντησε; “Α, η δολοφονία έγινε στις 9:00, το βιβλιοπωλείο μου κλείνει στις 3:00”. Λες και ήτανε το θέμα ότι πήγαν ν’ αγοράσουνε βιβλία» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
77
72
60
59
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αντώνης Σαμαράς σε Κωνσταντίνο Τασούλα: «Σε λάθος κατεύθυνση» τα εθνικά, αδιέξοδα στο εσωτερικό
Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητήματα δημογραφικού, ακρίβειας και χρηματοδότησης των ΜμΕ, ενώ άσκησε κριτική στη γραμμή στα ελληνοτουρκικά και ζήτησε η συνταγματική αναθεώρηση να μην γίνει «επικοινωνιακά»
Κωνσταντίνος Τασούλας και Αντώνης Σαμαράς 8
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται την άρση ασυλίας του για τη μήνυση που του είχε κάνει ο Στέφανος Κασσελάκης
«Σε μια περίοδο που κόμματα σαν αυτό του κ. Κασσελάκη, πριμοδοτούν την αντιπολιτική, δεν θέλω να δώσω έστω και την παραμικρή αφορμή οπισθοχώρησης και φόβου της αστικής Δημοκρατίας» αναφέρει στο υπόμνημά του ο βουλευτής της ΝΔ
Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στη Βουλή
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Νέο Δελχί ο πρωθυπουργός – Συναντήσεις με Ναρέντρα Μόντι, Ντέμη Χασάμπη, Σαμ Άλτμαν, Μπραντ Σμιθ και Μάικλ Κράτσιος
Παρέμβαση του πρωθυπουργού στο AI Impact Summit για την τεχνητή νοημοσύνη και κύκλος επαφών με κορυφαίους παράγοντες της τεχνολογίας, στο πλαίσιο της ελληνοϊνδικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης
Ναρέντρα Μόντι και Κυριάκος Μητσοτάκης
Newsit logo
Newsit logo