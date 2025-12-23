Άδωνις Γεωργιάδης: Κοσμοσυρροή στο Βελλίδειο στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ρώμη»

Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση της «Ρώμης», του νέου βιβλίου που έγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Υφυπουργοί, βουλευτές, κομματικά στελέχη και φίλοι του υπουργού βρέθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τρίτης (23.12.2025).

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε χαμογελαστός και ευδιάθετος στον χώρο της εκδήλωσης, όπου τον υποδέχτηκε με ένα φιλί η σύζυγός του Ευγενία Μανωλίδου.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες του theopinion.gr, η αίθουσα του «Βελλίδειου» ήταν κατάμεστη, καθώς περίπου 700 άτομα έδωσαν το παρών.

Στόχος της «Ρώμης», όπως άλλωστε τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, είναι να κάνει την ιστορία προσιτή σε όλους, όχι μόνο στους ειδικούς.

Έδωσε τη δυνατότητα στους αναγνώστες να κατανοήσουν τη ροή του ιστορικού χρόνου και να συνδέσουν τα διδάγματα της αρχαίας Ρώμης με τον σύγχρονο κόσμο.

Το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου έδωσαν οι υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Επίσης, η βουλευτής Επικρατείας Νεφέλη Χατζηιωάννου, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας, Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Θόδωρος Καράογλου, Φάνης Παπάς, ο βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς, ο Γιάννης Παπαγεωργίου συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο πρόεδρος της «Εγνατία Οδός» Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αθανασιάδης, ο Άλμπερτ Μπουρλά πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, ο Δαυίδ Σαλτιέλ πρόεδρος Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και άλλοι.