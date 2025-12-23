Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Κοσμοσυρροή στο Βελλίδειο στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ρώμη»

Ο υπουργός Υγείας έφτασε χαμογελαστός και ευδιάθετος στον χώρο της εκδήλωσης, όπου τον υποδέχτηκε με ένα φιλί η σύζυγός του Ευγενία Μανωλίδου
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει το βιβλίο του «Ρώμη» στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει το βιβλίο του «Ρώμη» στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη

Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση της «Ρώμης», του νέου βιβλίου που έγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Υφυπουργοί, βουλευτές, κομματικά στελέχη και φίλοι του υπουργού βρέθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τρίτης (23.12.2025).

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε χαμογελαστός και ευδιάθετος στον χώρο της εκδήλωσης, όπου τον υποδέχτηκε με ένα φιλί η σύζυγός του Ευγενία Μανωλίδου.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες του theopinion.gr, η αίθουσα του «Βελλίδειου» ήταν κατάμεστη, καθώς περίπου 700 άτομα έδωσαν το παρών.

Στόχος της «Ρώμης», όπως άλλωστε τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, είναι να κάνει την ιστορία προσιτή σε όλους, όχι μόνο στους ειδικούς.

Έδωσε τη δυνατότητα στους αναγνώστες να κατανοήσουν τη ροή του ιστορικού χρόνου και να συνδέσουν τα διδάγματα της αρχαίας Ρώμης με τον σύγχρονο κόσμο.

Το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου έδωσαν οι υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ευγενία Μανωλίδου
Ο υπουργός Υγείας με τη σύζυγό του
Ο υπουργός Υγείας με τη σύζυγό του
Κατάμεστο το «Βελλίδειο» στην παρουσίαση του βιβλίου του Άδωνι Γεωργιάδη «Ρώμη»
Κατάμεστο το «Βελλίδειο» στην παρουσίαση του βιβλίου του Άδωνι Γεωργιάδη «Ρώμη»

Επίσης, η βουλευτής Επικρατείας Νεφέλη Χατζηιωάννου, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας, Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Θόδωρος Καράογλου, Φάνης Παπάς, ο βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς, ο Γιάννης Παπαγεωργίου συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο πρόεδρος της «Εγνατία Οδός» Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αθανασιάδης, ο Άλμπερτ Μπουρλά πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, ο Δαυίδ Σαλτιέλ πρόεδρος Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και άλλοι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
199
148
146
141
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης σε αγρότες: «Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση των δρόμων τον έχει η Τροχαία»
«Οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν, κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό 146
Ο «Μουντζούρης» των ευθυνών για τα μπλόκα των αγροτών: Νέο μήνυμα Μητσοτάκη και στάση αναμονής για την παρέμβαση εισαγγελέα
Στα σημεία όπου θα υπάρχουν μπλόκα, πηγές της ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν τη διέλευση Ι.Χ. αλλά θα τα κατευθύνουν σε παρακαμπτήριες οδούς
Μπλόκα αγροτών στις σήραγγες στα Τέμπη 29
Μάριος Θεμιστοκλέους: Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό για τη δυνατότητα να αγωνιστώ για την Ανατολική Αττική
«Έχουμε επιλέξει συνειδητά να ζούμε στην Ανατολική Αττική, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να επενδύσουμε στο μέλλον μας», τονίζει για την υποψηφιότητά του ο υφυπουργός Υγείας
Μάριος Θεμιστοκλέους
Newsit logo
Newsit logo