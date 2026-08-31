Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο ιός του Δυτικού Νείλου κορυφώνεται τον Σεπτέμβριο – Συνεχίζονται οι ψεκασμοί»

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν συνιστά πανδημία
Άδωνις Γεωργιάδης
Photo / Eurokinissi
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Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν αποτελεί πανδημία, ωστόσο, χρειάζεται ψυχραιμία η αντιμετώπιση της νόσου τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Σεπτέμβριος αποτελεί τον μήνα κορύφωσης του ιού του Δυτικού Νείλου πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνοντας ότι η εικόνα που καταγράφηκε τον Αύγουστο προδιαθέτει για αντίστοιχη εξέλιξη και τον επόμενο μήνα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος πραγματοποιούνται ψεκασμοί σε περιοχές της χώρας όπου δεν είχαν γίνει, ωστόσο πρόσθεσε ότι η αποτελεσματικότητά τους αυτή την περίοδο είναι περιορισμένη, καθώς τα κουνούπια έχουν πλέον αναπτυχθεί και μετακινούνται.

«Ο ιός του Δυτικού Νείλου κορυφώνεται τον Σεπτέμβριο. Άρα, εφόσον ξεκινήσαμε άσχημα τον Αύγουστο, θα πάμε αναλογικά και τον Σεπτέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται εγκαίρως, πριν αναπτυχθούν και κινηθούν τα κουνούπια, καθώς, όπως είπε, οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται τώρα έχουν μικρότερη επίπτωση.

Ο υπουργός επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν συνιστά πανδημία.

Όπως είπε πέρυσι καταγράφηκαν οκτώ θάνατοι, ενώ φέτος οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 13, χαρακτηρίζοντας την αύξηση ποσοστιαία σημαντική αλλά αριθμητικά περιορισμένη. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ιός εμφανίζει βιολογική και φυσική περιοδικότητα και υπενθύμισε ότι το υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα καταγράφηκε το 2018, όταν οι θάνατοι είχαν φτάσει περίπου τους 50.

«Είμαστε περισσότερο από πέρσι, πολύ χαμηλότερα από το peak», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία και να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών.

Στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, επισημαίνοντας ότι δεν αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο με έναν υγιή οργανισμό. Συνέστησε, ειδικά σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως διαβήτη, υπέρταση ή καρδιακή ανεπάρκεια, να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, μέσω των οποίων μεταδίδεται ο ιός.

«Αυτοδυναμία ή ακυβερνησία»

Μίλησε και για τις επικείμενες εκλογές και φάνηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.

Υποστήριξε ότι σήμερα δεν βλέπει πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, καθώς, όπως είπε, κανένα κόμμα δεν εμφανίζεται διατεθειμένο να συνεργαστεί με άλλο.

«Κατά τη γνώμη μου ή θα έχουμε αυτοδυναμία ή θα έχουμε ακυβερνησία», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να παραμείνει πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται ένα ξεχωριστό κόμμα για να εκφραστούν διαφορετικές τάσεις, καθώς, όπως είπε, «η παράταξη είναι μεγάλη και τους χωράει όλους».

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