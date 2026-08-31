Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω»

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για την στάση του στο θέμα του ιδιωτικού χρέους εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε παρωχημένα και εκτός λογικής τα επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. «Πριν λίγο καιρό προσπαθούσε να γίνει ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, θέλουν να επαναφέρουν το κίνημα «Δεν πληρώνω». Αυτό που λένε είναι ότι όσοι πληρώνουν δάνεια και τηρούν ρυθμίσεις είναι κορόιδα. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν να εφαρμοστούν κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος», είπε.

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Από την κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν γλίτωσε και ο Αλέξης Τσίπρας όταν ρωτήθηκε για τις αποκαλύψεις που έκανε πρόσφατα σε ραδιοφωνική εκπομπή ο Ιάσων Πιπίνης.

«Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι αποκαλύψεις του κ. Ιάσωνα Πιπίνη. Και είναι εντυπωσιακό ότι δεν υπήρξε διάψευση ή απάντηση από τον κ. Τσίπρα. Παραμένει ενεργός πολιτικά και για να μην κουράζουμε τον κόσμο πρέπει να πει με σαφήνεια αν αυτός ή το κόμμα του πήραν έστω και ένα ευρώ από το κόμμα Μαδούρο», τόνισε.

Προανήγγειλε επίσης ότι στη ΔΕΘ θα υπάρχουν καλά νέα και για τους αγρότες, ενώ απαντώντας στην κριτική του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά Νίκου Τσούτσια ο οποίος είπε ότι η ΝΔ έχει μετατραπεί σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον ΛΑΟΣ είπε:

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«Δεν θέλω να μεταφράζω και να διερμηνεύω προθέσεις αλλά δε νομίζω ότι αυτά που είπε ο κ. Τσούτσιας εκφράζουν τον κ. Σαμαρά. Ηγήθηκε της παράταξης και της χώρας ο κ. Σαμαράς. Όπως απάντησε και ο κ. Γεωργιάδης, τα στελέχη του ΛΑΟΣ στη ΝΔ ο κ. Σαμαράς τα έφερε και νομιμοποιήθηκαν από την ψήφο των νεοδημοκρατών. Πολλά στελέχη της κεντροαριστεράς η πλειονότητα πολιετύτηκαν με τη ΝΔ και εξελέγησαν. Τις απαντήσεις τις δίνουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες. Το πιο σημαντικό για να αξιολογήσουμε ένα κόμμα είναι οι πολιτικές».

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