Πολιτική

Το «κρυφό χαρτί» της Δόμνας Μιχαηλίδου στη ΔΕΘ: 26 προγράμματα, 26 αληθινές ιστορίες

Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ετοιμάζουν μια ειδική έκδοση με τίτλο «Ιστορίες που άλλαξαν ζωές
Δόμνα Μιχαηλίδου
Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου / (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Κάτι διαφορετικό ετοιμάζει για τη φετινή ΔΕΘ το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Και αυτή τη φορά, δεν θα μιλήσουν πρώτα οι αριθμοί. Θα μιλήσουν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων.

Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ετοιμάζουν μια ειδική έκδοση με τίτλο «Ιστορίες που άλλαξαν ζωές», στην οποία 26 πολιτικές και προγράμματα του Υπουργείου παρουσιάζονται μέσα από αληθινές ιστορίες ανθρώπων που τα έζησαν.

Ο Νίκος, που σπουδάζει στη Νομική και με τον Προσωπικό Βοηθό του απέκτησε μεγαλύτερη αυτονομία. Η Τατιάνα, που μέσω των «Νταντάδων της Γειτονιάς» εμπιστεύτηκε τη φροντίδα της μικρής Αλίκης στη γιαγιά της. Η Έφη, που πήρε πίσω ένα ενοίκιο. Ο Θεόφιλος, που μετά από τρία χρόνια στον δρόμο απέκτησε σπίτι, δουλειά και ξαναβρήκε την αυτοπεποίθησή του.

Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον εύρημα της έκδοσης: οι ιστορίες δεν μένουν στο χαρτί. Σε κάθε ενότητα υπάρχει QR code, το οποίο ο αναγνώστης μπορεί να σκανάρει για να ακούσει τον ίδιο τον ωφελούμενο του κάθε προγράμματος να αφηγείται την ιστορία του. Η έκδοση θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη ΔΕΘ, αλλά δεν προορίζεται να μείνει εκεί.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλεί τα ίδια τα πρόσωπα να μιλήσουν για τις πολιτικές του. Και αυτή είναι η πιο πειστική αφήγηση.

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