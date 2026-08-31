Το ΠΑΣΟΚ «σαρώνει» την Κρήτη: «Πράσινη απόβαση» πριν από τη μεγάλη γιορτή στο Ηράκλειο για τα 52α γενέθλια του κόμματος

«Πράσινη… απόβαση» στην Κρήτη, ξεκινούν από σήμερα κιόλας, κυρίως δε από αύριο (1.9.26), πρωτομηνιά, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας στους κρητικούς νομούς, και του εορτασμού της 3ης Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, ανήμερα των 52ων γενεθλίων του κόμματος.

Η κινητοποίηση είναι τεράστια, με κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ να σαρώνουν όλους τους νομούς της Κρήτης ήδη από σήμερα, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις, αλλά και συναντήσεις με τοπικούς φορείς, επισκέψεις σε χώρους δουλειάς, αλλά και σε δρόμους και πλατείες. Προκύπτει εξάλλου, η επιθυμία της ηγεσίας του κόμματος να κάνει επίδειξη ισχύος στο νησί – προπύργιό του, τόσο αυτές τις ημέρες πριν και μετά την 3η Σεπτέμβρη, όσο κυρίως στις εκλογές.

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Με κεντρικό σύνθημα «ΠΑΣΟΚ τώρα», στην ομιλία του την 3η Σεπτέμβρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να επιλέξει κανείς το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Πέραν από την κλασική πια αναδρομή στις μεγάλες στιγμές του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει, όπως πάντα, στα γενέθλιά του, δηλαδή, θυμίζοντας σε όλους πώς συνέδεσε αυτό το Κίνημα το όνομά του με τις κοινωνικές μάζες, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να στρέψει τώρα το βλέμμα του κόμματος στο σήμερα και το αύριο. Θα μιλήσει για τους «μη προνομιούχους» του σήμερα, από τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα και τον νέο που η χώρα δεν χωρά τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του με αποτέλεσμα να την εγκαταλείπει, διεκδικώντας μία καλύτερη τύχη στο εξωτερικό, ή το νέο ζευγάρι που δεν μπορεί να καλύψει το ενοίκιο ενός αξιοπρεπούς σπιτιού, μέχρι τον μικρομεσαίο που νιώθει να συνθλίβεται οικονομικά, τον αγρότη, τον νέο επιστήμονα και τον συνταξιούχο. Σε αυτούς έχει αποφασίσει να στραφεί και πάλι το ΠΑΣΟΚ και αυτοί να αποτελέσουν την κορωνίδα των προτάσεών του.

Στην ίδια ομιλία, όμως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα εξηγήσει και τι σημαίνει μία τυχόν τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, σημαίνει μία τετραετία χαμένων ευκαιριών, καταστροφική για την χώρα, με τον ίδιο να δίνει έμφαση στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και του πατριωτισμού. Ειδικότερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα υποστηρίξει ότι «πατριωτισμός είναι μία Ελλάδα που διαπρέπει, που οικοδομεί συμμαχίες στο εξωτερικό, που διεκδικεί και πετυχαίνει, μία Ελλάδα που δε διατηρεί ψευδαισθήσεις και δε συμβιβάζεται με τετελεσμένα». Και όλα αυτά, ενώ παράλληλα θα αντιπαραβάλει όλες τις μεγάλες εθνικές επιτυχίες που σημειώθηκαν επί ΠΑΣΟΚ, από την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, ως την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, με άλυτο το κυπριακό.

Στα γενέθλια του κόμματος, όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει και για την ταυτότητά του. Ήτοι, για ένα κίνημα λαού, λαογέννητο από τη μία, αλλά και κίνημα που πορεύεται μαζί με τον λαό, από την άλλη, που πιστεύει στην ακηδεμόνευτη Ελλάδα. Θα κάνει ακόμα λόγο για ένα κίνημα προοδευτικό, με την πρόοδο να μην μπορεί επουδενί να συμβαδίσει με την κατάργηση του Κράτους Δικαίου, αλλά κυρίως και ένα κίνημα αυτόνομο, που δεν έχει εξαρτήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτή συνιστά και την νούμερο ένα διαφορά του από τους δύο βασικούς αντιπάλους του. «Μόνη μας εξάρτηση είναι το Συμβόλαιο Τιμής που θα υπογράψουμε με τον ελληνικό λαό», αναμένεται να πει.