Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ανατολική Μεσόγειος να γίνει περιοχή συνεργασίας – Πιστεύουμε στις ενεργειακές γέφυρες»

Μήνυμα στήριξης προς τον Λίβανο έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, Ζοζέφ Αούν το μεσημέρι της Δευτέρας (31.8.26) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι. Και τη στήριξη αυτή επιβεβαιώνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας την απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια στρατηγική εταιρική σχέση».

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«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή» τόνισε.

«Χαιρετίζω την προσπάθεια διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε πως «η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους».

Αναφέρθηκε και στη δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα προς τον Λίβανο, η οποία περιλαμβάνει τεθωρακισμένα οχήματα: «Χαίρομαι για τη δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα στον Λίβανο με τα τεθωρακισμένα οχήματα. Είναι μία ακόμη χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια».

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Όπως είπε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον Λίβανο με πρόσθετο υλικό, με στόχο την ενίσχυση των λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων ώστε «να μπορέσουν να ασκήσουν κυριαρχία, ειδικά στον λιβανέζικο Νότο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε και τη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου: «Έχουμε συναντίληψη ότι η Ανατολική Μεσόγειος από περιοχή εντάσεων μπορεί να μετατραπεί σε περιοχή συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας».

«Να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την ενότητα του Λιβάνου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο με μία κεντρική διοίκηση που θα διαφυλάττει την ασφάλεια όλων των πολιτών. Θέλω να εκφράσω την αμέριστη στήριξή μας στην πρωτοβουλίες σας και χαιρετίζω την απόφασή σας να επενδύσετε στην διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η χώρα σας θα παραμείνει ψηλά τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση εταιρικής σχέσης με τον Λίβανο και θα επιδιώξουμε οι σχετικές συζητήσεις να εκκινήσουν κατά την ελληνική Προεδρία. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα και την προστασία της κυριαρχίας σας. Αποδίδουμε ξεχωριστή σημασία στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου ως τον βασικό πυλώνα για την ασφάλειά του», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται δίπλα σας και είμαστε διατεθειμένοι να σας στηρίξουμε ακόμα περισσότερο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης μεταξύ άλλων ότι η εδραίωση της ασφάλειας δεν αρκεί από μόνη της και πως η Ελλάδα δηλώνει παρούσα στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του Λιβάνου.

«Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου», προσέθεσε και μίλησε για τη «συναντίληψη που έχουμε η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας».

«Η Ελλάδα πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής αλλά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ο Λίβανος πρέπει να έχει κεντρική θέση με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από τους θεσμούς του με γνώμονα το συμφέρον του λαού του. Είμαστε αδερφοί λαοί και σήμερα καλούμαστε να δώσουμε νέα δυναμική σε αυτή τη μακραίωνη συνύπαρξη με το βλέμμα στο μέλλον», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.