Άδωνις Γεωργιάδης: Ψευδής η είδηση πως το Καραμανδάνειο έχει πιάσει φωτιά

Το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά
Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης / EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνας Μπόλαρη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ διέψευσε πως απειλείται και έχει πιάσει φωτιά το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Όπως σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης η ανάρτηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου για το Καραμανδάνειο στην Πάτρα έχει φωτογραφία από περσινή φωτιά.

Παράλληλα προσθέτει πως αν ο χρήστης του Χ δεν κατεβάσει την ανάρτηση, τότε «το υπουργείο Παιδείας θα του καταθέσει μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων».

Πολιτική
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Επιχείρηση επαναπροσέγγισης της μεσαίας τάξης μέσω ΔΕΘ – Πακέτο μέτρων ακόμα και 2 δισ. ευρώ
Με τις ανακοινώσεις, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να εκπέμψει ένα μήνυμα επανεκκίνησης και παράλληλα ένα μήνυμα ότι η επιστροφή του μερίσματος στους πολίτες είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση
O Κυριάκος Μητσοτάκης 5
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει το «πακέτο» της ΔΕΘ: Στο τραπέζι ρυθμίσεις για ενοίκια, φορολογία και «προσωπική διαφορά» συνταξιούχων
Ο Κ. Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή «σκακιέρα», όπως και για την αμυντική θωράκιση της χώρας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 135
Άδωνις Γεωργιάδης για τις παράνομες συνταγογραφήσεις: Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ
«Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν την μυστικότητα των κωδικών τους, για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»
Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης 4
