Συνέδριο ΝΔ με άρωμα εκλογών: Το μήνυμα Μητσοτάκη και οι τοποθετήσεις Γεωργιάδη – Δένδια μετά τα «καρφιά» για τη «φανέλα»

Με το συνέδριο της, που ξεκινά αύριο, η ΝΔ ανοίγει και επίσημα η αυλαία του προεκλογικού της αγώνα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει το σήμα στα στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης για πανστρατιά με στόχο μία νέα, τρίτη κυβερνητική θητεία.

Ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ μπαίνει με το συνέδριο σε εκλογική ετοιμότητα για να στηθούν κάλπες ανά πάσα στιγμή από τον Σεπτέμβριο και μετά, με χρονικό ορίζοντα μέχρι τον Μάρτιο του 2027.

«Η Ελλάδα του 2030»

Ο Κ. Μητσοτάκης στην παρέμβαση του θα «καταθέσει» το όραμα του για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας, δίνοντας ξεκάθαρα το στίγμα των μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζει ως το 2030, με κορωνίδα τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Με στόχο τη συσπείρωση

Επιχειρώντας τη μέγιστη συσπείρωση της ΝΔ, η ομιλία του πρωθυπουργού αναμένεται να έχει πατριωτικό χαρακτήρα και να απευθύνεται στην ψυχή της κάθε Νεοδημοκράτισσας και του κάθε Νεοδημοκράτη, με σαφείς αναφορές στον ιδεολογικό πυρήνα και στις αρχές της παράταξης.

Μήνυμα ενότητας

Με το βαρύ κλίμα εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας – μετά τις ενστάσεις βουλευτών για τη λειτουργία του Επιτελικού Κράτους και άλλους χειρισμούς της κυβέρνησης – να έχει εκτονωθεί στην πρόσφατη κομματική συνεδρίαση της, το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα.

Αν και θα «σημαδευτεί» από την ηχηρή παρουσία δύο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων του κόμματος, του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί, ο στόχος του Κ. Μητσοτάκη είναι να εκπέμψει ισχυρό μήνυμα ενότητας και σύμπλευσης για μια νέα εκλογική νίκη.

Οι θέσεις πρωτοκλασάτων στελεχών

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στις ομιλίες πρωτοκλασάτων στελεχών του κόμματος.

Ο λόγος θα δοθεί κατά προτεραιότητα στους δύο Αντιπροέδρους του κόμματος, Κωστή Χατζηδάκη και στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Την ανάγκη συνθέσεων και ενότητας, παρά τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, αναμένεται να υπογραμμίσει ο Κωστής Χατζηδάκης, στην ομιλία του.

«Είναι αναγκαίο, ειδικά σε αυτή τη φάση, να καταλάβουμε την ανάγκη της κομματικής συσπείρωσης που είναι και προϋπόθεση μιας θετικής εθνικής πορείας. Η ΝΔ είναι η βασική πολιτική δύναμη στην οποία μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες του ο Έλληνας πολίτης. Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη για μια σύγχρονη ΝΔ», δήλωσε από την Κρήτη ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και της κυβέρνησης, δίνοντας το στίγμα της παρέμβασης του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης – ο οποίος πρόσφατα υιοθέτησε έναν συγκρουσιακό λόγο, αφήνοντας αιχμές για συναδέλφους του ότι δεν συμμετέχουν όλοι με την ίδια ένταση στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου και «δεν ιδρώνουν τη φανέλα», με βασικό αποδέκτη προς τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια – αναμένεται να τοποθετηθεί με το βλέμμα στραμμένο κυρίως στο δεξιό, και στο πιο δεξιό της ΝΔ, ακροατήριο.

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας, αναμένεται να προσέλθει στο συνέδριο με ένα με κείμενο – πλατφόρμα, στο οποίο θα περιγράφει το πώς οραματίζεται τη Ν.Δ. του σήμερα, αλλά κυρίως του αύριο. Πρόσωπα που είναι συνομιλητές του τονίζουν ότι «η παρέμβαση του θα είναι διακριτή», χωρίς όμως να αφήνει περιθώρια να δημιουργηθούν εσωκομματικές τριβές.

Το δικό τους όραμα για τη «γαλάζια» παράταξη και τη χώρα θα παρουσιάσουν και ο υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, όπως και ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Ν.Δ. διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo, με την έναρξη των εργασιών να κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η ομιλία του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 16 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των Αντιπροέδρων του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Ν.Δ. στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι: «Κοινωνικό Κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», «Ισχυρή Ελλάδα», «Δυνατή Οικονομία – Δυνατή Ελλάδα», «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα & υποδομές», «Σύγχρονο Κράτος για όλους», «Ασφαλής Ελλάδα», «Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος» και «2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά».

Επιπλέον, το Σάββατο 7 Μαΐου θα λάβει χώρα side event για την τεχνητή νοημοσύνη, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ν.Δ. και Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Στέλιου Κονταδάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα, της Γενικής Γραμματέως του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Dolors Montserrat, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτας Δημητρίου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola και ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker.

Πριν τη λήξη των εργασιών, θα απευθύνει ομιλία προς το σώμα των συνέδρων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ίδια ημέρα, την Κυριακή, θα διεξαχθεί και η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.

Στο Συνέδριο θα υπάρχουν περίπτερα ξένων Ιδρυμάτων που έχουν διαχρονική συνεργασία με την ΝΔ (Konrad-Adenauer, Wilfried Martens, Hanns Seidel), περίπτερο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (ΙΔΚΚ), καθώς και δύο περίπτερα νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.