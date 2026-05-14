Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις εισπράξει 1,5 εκατομμύριο από το δημόσιο; – ΠΑΣΟΚ: Η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια

Μια νέα σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή ένα ακίνητο με πρωταγωνιστές τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόσο με ανάρτησή του όσο και με δηλώσεις του στο Ertnews, υποστήριξε ότι η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο και επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, νοίκιασε ένα ακίνητο στο Κτηματολόγιο και από τότε έχει εισπράξει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ ήταν οργισμένη με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του υπουργού Υγείας.

Ο Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, είπε: «Στον κύριο Ανδρουλάκη ασκώ πολιτική κριτική όπως κάνει κι αυτός. Για παράδειγμα όταν τις προάλλες έγινε γνωστό το θέμα με το ένα εκατομμύριο ευρώ που ξέχασε ο λογιστής να δηλώσει στο πόθεν έσχες του επεσήμανα το προφανές ότι όταν ο λογιστής των 39 κτηνοτρόφων στις Σέρρες ξέχασαν να καταθέσουν τα έγγραφά τους την κατάλληλη ημερομηνία και τελικά προσέφυγαν στον κ. Λιβανό και εκείνος έκανε δεκτή την ιεραρχική προσφυγή και μπήκαν στο σύστημα αυτό ο κ. Ανδρουλάκης το θεώρησε κακούργημα και ζήτησε προκαταρκτική κατά του Λιβανού για το κακούργημα. Και οι 39 ήταν νόμιμοι. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης θεώρησε ότι το να χάσει ένας λογιστής μια προθεσμία είναι κακούργημα. Στην δική του περίπτωση θεώρησε ότι ήταν απλά λάθος».

Και συνέχισε: «Έχει αποφασίσει να κινηθεί λάθος με τον μανδύα του κήνσορα της πολιτικής ηθικής. Χούντα Μητσοτάκη, ο Τζαβέλλας να παραιτηθεί, η δικαιοσύνη δεν της έχω εμπιστοσύνη, οι αρχές είναι πιασμένες, διαφθορά στην Ελλάδα. Προσπερνώ ότι ο κουμπάρος του είναι προφυλακισμένος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή ότι ο λογιστής του είναι ξεχασιάρης. Είμαστε, λοιπόν το 2010 πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο. Πρώτο μνημόνιο, περικοπές μισθούς και συντάξεων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και το Κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά και επέλεξε αυτό. Και μέσα στον διαγωνισμό έβαλαν – φωτογραφικά προφανώς – να πρέπει να το ανακαινίσει το Κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων, το χρέπι που είχαν, και αφού το ανακαίνισαν έχει εισπράξει ο κ. Ανδρουλάκης από το Κτηματολόγιο 1,5 εκατομμύριο. Νομιμότατα. Αλλά, ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό; Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις εισπράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο; Ήσουν κομματικό στέλεχος κυβέρνησης και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις από τους Έλληνες σου έκανε συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου; Και είσαι ηθικός και άμεμπτος και κήνσωρ; Όχι κ. Ανδρουλάκη. Δε γίνεται να κουνάς το δάχτυλο και να δηλώνεις πάνλευκος και παναθώος. Να πέσουν λίγο οι τόνοι. Και έχεις και 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό».

ΠΑΣΟΚ: Επαγγελματίας λασπολόγος

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταφέρεται εναντίον του κ. Γεωργιάδη. «Ο επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Καμία έκπληξη. Μόνο που η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κ. Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι».

Απαντώντας σε όσα καταλογίζει στον κ. Ανδρουλάκη ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει:

Α. Το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ , στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004 στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην Αστυνομία. Το 2010 ενοικιάστηκε από το Κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το Κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την Αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση. Μάλιστα εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος. Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο! Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή!

Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά όπως βοά η ελληνική κοινωνία, που υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που στελέχη της ελέγχονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς με πλειάδα προσφορών και επί διαφόρων κυβερνήσεων -ακόμη και της δικής τους.

Β. Ο τυχοδιώκτης συκοφάντης εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό». Ουδέν ψευδέστερο. Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία ανελλιπώς και η κίνηση τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη. Και τολμά ο κ. Γεωργιάδης με χυδαιότητες και ψέματα να κατηγορήσει τον κ. Ανδρουλάκη για «αδήλωτα χρήματα»;

Ο κ. Γεωργιάδης, που ως Υπουργός Επενδύσεων τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ και το Predator αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να ρίξει φως στην υπόθεση και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση, να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψευδή τους.

Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς!

Η κόντρα συνεχίστηκε μέσω social media με τον Αδωνι Γεωργιάδη να απαντά στο ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ προφανώς υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως:

Α) ποτέ δεν καταλόγισα παρανομία στην σύμβαση του με το Κτηματολόγιο. Είπα είναι νόμιμο αλλά είναι και ηθικό ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης να έχει λάβει 1.200.000€ από το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση που έγινε επί ΠΑΣΟΚ;

Β) ποτέ δεν είπα ότι πήρε χρήματα για ανακαίνιση του ακίνητου του, αλλά ότι ανακαινίστηκε με χρήματα του Δημοσίου, πράγμα που μόλις παραδέχθηκε. Άρα εκτός του ενοικίου το Δημόσιο ξόδεψε και για ανακαίνιση. Δεν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο; Έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κ. Ανδρουλάκη στην τοπική Κοινωνία και ο ρόλος του στο ΠΑΣΟΚ;

Γ) δεν τον κατηγόρησα για αδήλωτο 1.000.000€ αλλά για την υποκρισία του να ζητά δίωξη για κακούργημα κατά τίμιων κτηνοτρόφων των Σερρών και των Υπουργών για μία προθεσμία που έχασε ο λογιστής τους, αλλά στην δική του περίπτωση του ξεχασιάρη λογιστή είπε: «έγινε λάθος». Ούτε κακούργημα ούτε τίποτε. Άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για υποκρισία τον κατηγόρησα.

Δ) δεν είπα ότι τα χρήματα του είναι παράνομα αλλά στηλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο. Και τελικά τί νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής; Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς!

Νωρίτερα όμως νομίζω ότι πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ;