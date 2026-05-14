Σφοδρή σύγκρουση ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ με φόντο τις εκλογές: Η επίθεση στον Πιερρακάκη και το ξεκάθαρο «όχι» στον Τσίπρα

«Άρωμα» εκλογών διαπνέει πλέον κάθε κίνηση του ΠΑΣΟΚ, που σηκώνει ψηλά πια το λάβαρο της επίθεσης στην κυβέρνηση, εστιάζοντας πρωτίστως, αν όχι μόνο σε αυτήν, αφού η γενική αρχή που επικρατεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι μοναδικός πολιτικός αντίπαλος είναι η ΝΔ και μοναδικός εκλογικός στόχος η επικράτηση επ’ αυτής και η πολιτική αλλαγή.

Ενδεικτικά του κλίματος που θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα, πλησιάζοντας προς τις εθνικές κάλπες, είναι όσα είπε χθες, από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιτιθέμενος με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και μπαίνοντας σε ένα προσωπικό μπρα-ντε-φερ με τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη. «Αποτύχατε να προσφέρετε στον ελληνικό λαό μία καλύτερη ζωή», είπε, «αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες, αντ’ αυτού, αυξήθηκαν», δεσμευόμενος ο ίδιος για μία άλλη, ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική, όπου προτεραιότητα θα έχει η δίκαιη ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, αλλά και το μεγάλο κοινωνικό μέρισμα για τη μεσαία τάξη και τους πλέον ευάλωτους πολίτες.

Αμέσως μετά, δε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μπήκε και σε μία απευθείας αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, καταλογίζοντάς του περίπου ότι αν και πρόεδρος του Eurogroup, οι πολίτες της χώρας του είναι στο τέλος της κατάταξης των 27 ως προς την αγοραστική τους δύναμη και πως στην Ελλάδα αυξάνονται οι ανισότητες. Συμφωνώντας δε, ότι η επιλογή στο πρόσωπό του ως προέδρου του Eurogroup έχει να κάνει με τις θυσίες του ελληνικού λαού, αναρωτήθηκε αν ο υπουργός βλέπει τις θυσίες αυτές με τον ίδιο τρόπο που τις έβλεπε πριν από μερικά χρόνια, όταν ένα κόμμα (σ.σ. το ΠΑΣΟΚ) θυσιάστηκε για να σωθεί η χώρα, ακριβώς την ώρα που οι συνάδελφοί του στα κυβερνητικά έδρανα «χόρευαν τον λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των Ζαππείων».

Την ίδια ώρα πάντως, που το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει τον μονομέτωπο «πόλεμο» με την κυβέρνηση της ΝΔ, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος Άννα Διαμαντοπούλου έκλεινε και οποιαδήποτε «πόρτα» συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. «Επιχειρείται ένα rebranding, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό, με αφορμή την επανεμφάνισή του και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, η Άννα Διαμαντοπούλου, αφού πρώτα ξεκαθάρισε ότι στην χώρα δε ζουν Λωτοφάγοι και πως στην πορεία προς τις εκλογές ο καθείς θα αναμετρηθεί με τα όπλα του, ήτοι το πρόγραμμα, τις πολιτικές, τα στελέχη, την προοπτική και την ηθική του, υπήρξε κάθετη στο θέμα τυχόν συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα.

«Όχι, δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και πορεία. Ο κ. Τσίπρας έχει τη δική του. Θα δούμε τι θα κάνει και τι θα ανακοινώσει. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μοιράζει ούτε χαρτιά συνομιλίας, ούτε χαρτιά συνεργασίας», είπε, τονίζοντας ότι το κόμμα της θα κινηθεί αυτόνομα και θα πάει στις εκλογές με την πεποίθηση και την ελπίδα ότι θα βγει πρώτο. Έκρουσε πάντως τον κώδωνα του κινδύνου και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «θα βγούμε πρώτοι μόνον εάν επικεντρωθούμε και επαναφέρουμε στην πολιτική τα πραγματικά ζητήματα», εστιάζοντας στην ακρίβεια, τη στέγη, το κυκλοφοριακό κ.ο.κ.