Πολιτική

Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ ζητά να κληθούν στη Βουλή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΥΠ

Ανάλογο αίτημα έχουν υποβάλλει η Πλεύση Ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ
Boυλή
Η αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Να κληθούν σε ακρόαση, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, ζήτησε το ΠΑΣΟΚ την Τετάρτη (13.05.2026).

Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Θανάση Μπούρα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής που είναι και αντιπρόεδρος της επιτροπής, Δημήτρης Μπιάγκης και Ευαγγελία Λιακούλη ζητούν ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου «για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας» και ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ «για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π.».

Στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας ζητούμε, σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής, την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ακρόασή του για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας καθώς και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη, για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π.

Οι Αιτούντες Βουλευτές

Παναγιώτης Δουδωνής

Α΄ Αντιπρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Μπιάγκης Δημήτριος

Λιακούλη Ευαγγελία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
150
121
91
83
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μισθολογική διαφάνεια, νέοι κανόνες στις προσλήψεις και προκηρύξεις ανεξαρτήτως φύλου – Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
Ο υποψήφιος θα γνωρίζει πριν από τη συνέντευξη το ύψος ή το εύρος του μισθού, ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ζητούν στοιχεία για τη μισθολογική δομή της επιχείρησης
Εργαζόμενοι, συνέντευξη
Πυρά Πιερρακάκη σε Ανδρουλάκη: «Πλειοδοτείτε με τον Τσίπρα στην τοξικότητα για τη δεύτερη θέση»
Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με φόντο τη ΔΕΗ, τον ΦΠΑ και την οικονομία – «Δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο», είπε ο υπουργός Οικονομικών
Ανδρουλάκης και Πιερρακάκης
Newsit logo
Newsit logo