Άδωνις Γωργιάδης για υποκλοπές: Η υπόθεση παραδραματοποιήθηκε, δεν έχω κανένα πρόβλημα που με παρακολουθούσαν

Ο υπουργός Υγείας «βλέπει» κάλπες την άνοιξη του 2027 και χαρακτήρισε «αχαρτογράφητα νερά» τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης (Φωτογραφία αρχείου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σε τέσσερα μέτωπα –τις εκλογές, την υπόθεση των υποκλοπών, τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τον κυβερνητικό σχεδιασμό στον τομέα της Υγείας– εστίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Κυριακής (29.03.2026) στο MEGA.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα που με παρακολουθούσαν», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργίαδης, με αφορμή τις νέες δηλώσεις  του Ταλ Ντίλιαν. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε επίσης ότι η υπόθεση των υποκλοπών «παρασηκώθηκε» και «παραδραματοποιήθηκε». Κατά τον ίδιο, πρόκειται για κάτι «πάρα πολύ σύνηθες στον δυτικό κόσμο», ενώ πρόσθεσε πως εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη και ότι πρέπει να αφεθεί να ολοκληρώσει την έρευνά της. Στο ίδιο πλαίσιο, επιχείρησε να αποδώσει διαχρονικά χαρακτηριστικά στην υπόθεση των σχετικών συστημάτων παρακολούθησης, κάνοντας αναφορά και σε παλαιότερες περιόδους διακυβέρνησης.

Για το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να απομακρύνει τα σχετικά σενάρια, λέγοντας ότι «πιστεύω στις σταθερές τετραετίες και δεν πιστεύω στους εκλογικούς αιφνιδιασμούς καθόλου». Οπως ανέφερε, το «σωστό για την Ελλάδα» είναι η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές «την άνοιξη του ’27», παραπέμποντας έτσι στον επίσημο κυβερνητικό σχεδιασμό.

Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Υγείας περιέγραψε ένα εξαιρετικά ρευστό διεθνές τοπίο, λέγοντας ότι η κατάσταση έχει εισέλθει σε «αχαρτογράφητα νερά». Επικαλέστηκε, μάλιστα, σενάρια διεθνών αναλύσεων για εκ διαμέτρου αντίθετες τροχιές στην τιμή του πετρελαίου και στην παγκόσμια ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί με προσοχή. «Και μέτρα πρέπει να παίρνουμε, αλλά και πρέπει να κρατάμε δυνάμεις, γιατί δεν ξέρουμε τι θα χρειαστούμε στην επόμενη στροφή», σημείωσε, αποτυπώνοντας την ανησυχία για τον αντίκτυπο μιας παρατεταμένης σύρραξης στην ελληνική οικονομία.

 

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον τομέα της Υγείας. Ο υπουργός αναφέρθηκε στην προσπάθεια στελέχωσης των δομών στα νησιά με νέα οικονομικά κίνητρα για γιατρούς, στην επανεξέταση σημείων του συστήματος εφημεριών μετά το Πάσχα, αλλά και στην πορεία του προγράμματος «Προλαμβάνω», το οποίο χαρακτήρισε ως τη σημαντικότερη πρωτοβουλία του από όλες τις υπουργικές του θητείες. Επίσης, υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις στο ΕΣΥ, ενώ για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μίλησε για μια μικρή μειοψηφία που, όπως είπε, επιχειρεί να ακυρώσει κάθε πρόοδο.

Στην αρχή της συνέντευξής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά του για την απώλεια της Μαρινέλλας, κάνοντας λόγο για μια ερμηνεύτρια που «δεν υπάρχει Ελληνας και Ελληνίδα να μη θρηνεί».

