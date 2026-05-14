Η Βούλτεψη περιμένει την Κοβέσι να ελέγξει τον Ανδρουλάκη για την ενοικίαση του ακινήτου στο Δημόσιο: «Να δω τι θα κάνει»

Σφοδρά πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε (και) η πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη, ζητώντας να εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Λάουρα Κοβέσι η υπόθεση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Ελληνικό Κτηματολόγιο στο Ηράκλειο.

Μιλώντας την Πέμπτη (14.05.2026) στο naftemporiki tv, η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση ενοικίασης ακινήτου του στο Δημόσιο. Η βουλευτής της ΝΔ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «πολιτική υποκρισία», ενώ συνέδεσε την υπόθεση με ευρωπαϊκούς πόρους και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Λάουρα Κοβέσι να διερευνήσουν εάν ανακύπτει ζήτημα νομιμότητας ή ηθικής τάξης.

«Η κ. Κοβέσι διερευνά μία υπόθεση της οποίας τα κονδύλια ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης» είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για την ψηφοποίηση του Κτηματολογίου, το οποίο -όπως επεσήμανε- χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους. «Να τη δω τι θα κάνει» είπε, αναφερόμενη στην Ευρωπαία Εισαγγελέα.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επικαλέστηκε το δημοσίευμα του mononews σύμφωνα με το οποίο το ακίνητο, που αρχικά ανήκε στον πατέρα του Νίκου Ανδρουλάκη και φέρεται να του μεταβιβάστηκε το 2013, μισθώνεται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο έναντι 10.000 ευρώ μηνιαίως. Όπως είπε, η αρχική συμφωνία έγινε «τρεις μέρες πριν πάει ο κ. Παπανδρέου στο Καστελλόριζο», ενώ από το 2022, σύμφωνα με την ίδια, «εμφανίζεται προσωπικά ως αντισυμβαλλόμενος με το Ελληνικό Δημόσιο ο κ. Ανδρουλάκης».

Η Σοφία Βούλτεψη έθεσε ευθέως ζήτημα άρθρου 57 του Συντάγματος, σημειώνοντας ότι οι βουλευτές δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το Δημόσιο. «Το παράνομο είναι το άρθρο 57, από το 2022», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η υπόθεση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Σε υψηλούς τόνους, η βουλευτής της ΝΔ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι καταγγέλλει καθημερινά την κυβέρνηση ως «συμμορία» και «μαφία», την ώρα που, όπως είπε, ο πρόεδρός του συνδέεται με ακίνητο που μισθώνεται από δημόσιο φορέα. «Έχω πρόβλημα με την πολιτική υποκρισία», σημείωσε, προσθέτοντας: «Φαντάσου να έπαιρνα εγώ 10.000 ευρώ τον μήνα, τι θα με κάνατε».

Στο «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση

Τις τελευταίες ώρες η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη χτυπά «κόκκινο», με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να ανταλλάσσουν αιχμηρές ανακοινώσεις και τοποθετήσεις. Το ντόμινο αντιδράσεων ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης (14.05.2026), όπου υποστήριξε ότι η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη μίσθωσε ακίνητο στο Κτηματολόγιο λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο και επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, εισπράττοντας έκτοτε, όπως είπε, σημαντικά ποσά από το Δημόσιο. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην αντεπίθεση, με τον πρόεδρό του να προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του υπουργού Υγείας.

Ακολούθησε η αιχμηρή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (14.05.2026), διευκρίνισε ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, αλλά έκανε λόγο για «ζήτημα ηθικής τάξεως». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οφείλει να δώσει απαντήσεις για τα ποσά που φέρεται να εισπράττει από το Δημόσιο. «Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της ΝΔ», είπε, σημειώνοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση η κυβέρνηση θα δεχόταν «βροχή ανακοινώσεων, καταγγελιών» και αιτήματα για επιτροπές στη Βουλή.

Συνέχεια στην κόντρα έδωσε η νέα ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην οποία κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ότι επιχειρεί να καλύψει πολιτικά τον Άδωνι Γεωργιάδη. Το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζει πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «σχεδόν παρακαλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην κινηθεί νομικά» εναντίον του υπουργού Υγείας. Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, επιμένει ότι, αφού «πήγαν κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί παρανομιών», η κυβέρνηση μεταφέρει πλέον την αντιπαράθεση στο πεδίο της «ανηθικότητας» και κάνει λόγο κάνει λόγο για «επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα».

Υψηλοί τόνοι και στη Βουλή

Συνέχεια στη κόντρα, από το βήμα της Βουλής, έδωσε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης καθώς κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «κούνησε το δάχτυλο» στην κυβέρνηση, ενώ, όπως υποστήριξε, η οικογένειά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εισέπραξε σημαντικά ποσά από το Δημόσιο. Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Παύλο Χρηστίδη να κάνει λόγο για «υβριστικά σχόλια» και «λάσπη στον ανεμιστήρα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ άφησε αιχμές και για τις εργασίες ανακαίνισης στο ακίνητο. «Αφού μάζεψε 1,2 εκατ. από το Δημόσιο, έβαλαν και το Δημόσιο να κάνει ανακαίνιση. Και το νοίκιαζε και το ανακαίνιζε. Από χρέπι το έκανε καινούριο», είπε.