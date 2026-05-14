ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: «Σχεδόν παρακαλεί τον Ανδρουλάκη να μην κινηθεί νομικά εναντίον του Γεωργιάδη»

«Κόκκινο» χτυπά η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση για την υπόθεση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη και την ενοικίασή του στο Δημόσιο, μετά την απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ότι επιχειρεί να καλύψει πολιτικά τον Άδωνι Γεωργιάδη, μετά τις αναφορές του υπουργού Υγείας για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο Παύλος Μαρινάκης, «που διαφημίζει συχνά τη νομική του ιδιότητα», ανέλαβε «συνήγορος του κ. Γεωργιάδη», ενώ υποστηρίζει πως «σχεδόν παρακαλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην κινηθεί νομικά» εναντίον του υπουργού Υγείας. Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι, αφού «πήγαν κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί παρανομιών», η κυβέρνηση μεταφέρει πλέον την αντιπαράθεση στο πεδίο της «ανηθικότητας».

«Νόμιμοι και διαφανείς διαγωνισμοί»

Το ΠΑΣΟΚ απαντά στα περί «ηθικού ζητήματος», υπογραμμίζοντας ότι το επίμαχο ακίνητο εκμισθώθηκε μέσω «νόμιμων διαφανών διαγωνισμών» και με συμμετοχή δεκάδων άλλων προσφορών. Παράλληλα, τονίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν δηλωθεί, δημοσιευθεί και ελεγχθεί μέσα από τις δηλώσεις πόθεν έσχες.

Τα ερωτήματα για το δημοσίευμα

Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στρέφει τα πυρά του και προς το δημοσίευμα που επικαλέστηκε η κυβέρνηση, θέτοντας ζήτημα για την ταυτότητα του υπογράφοντος. Ζητά από τον Παύλο Μαρινάκη να απαντήσει εάν το πρόσωπο που εμφανίζεται ως «Δημήτρης Κατακουζηνός» έχει δηλωθεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης από τη Mononews, όπως προβλέπει ο νόμος για τα μέσα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου. «Πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεων του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου ή για ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού ανώνυμης πολιτικής προπαγάνδας τύπου “Ομάδα Αλήθειας”;» αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

«Επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα»

Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η υπόθεση χρησιμοποιείται πολιτικά με στόχο τον πρόεδρό του. «Αναμένουμε τις απαντήσεις σας άμεσα», σημειώνει, προσθέτοντας πως διαφορετικά θα είναι σαφές ότι «μόνο ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωρίζει και επικαλείται τον συγκεκριμένο “δημοσιογράφο”».

Μαρινάκης: «Αν ήταν ο Μητσοτάκης, θα δεχόμουν ερωτήσεις για έναν μήνα»

Η σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήρθε μετά την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (14.05.2026), διευκρίνισε ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, αλλά έκανε λόγο για «ζήτημα ηθικής τάξεως». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οφείλει να δώσει απαντήσεις για τα ποσά που φέρεται να εισπράττει από το Δημόσιο. «Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της ΝΔ», είπε, σημειώνοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση η κυβέρνηση θα δεχόταν «βροχή ανακοινώσεων, καταγγελιών» και αιτήματα για επιτροπές στη Βουλή.

Οι δηλώσεις Γεωργιάδη

Η νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης (14.05.2026), όπου υποστήριξε ότι η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη μίσθωσε ακίνητο στο Κτηματολόγιο λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο και επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, εισπράττοντας έκτοτε, όπως είπε, σημαντικά ποσά από το Δημόσιο. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε οργισμένα, με τον πρόεδρό του να προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του υπουργού Υγείας.

Υψηλοί τόνοι και στη Βουλή

Συνέχεια στη κόντρα, από το βήμα της Βουλής, έδωσε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης καθώς κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «κούνησε το δάχτυλο» στην κυβέρνηση, ενώ, όπως υποστήριξε, η οικογένειά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εισέπραξε σημαντικά ποσά από το Δημόσιο. Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Παύλο Χρηστίδη να κάνει λόγο για «υβριστικά σχόλια» και «λάσπη στον ανεμιστήρα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ άφησε αιχμές και για τις εργασίες ανακαίνισης στο ακίνητο. «Αφού μάζεψε 1,2 εκατ. από το Δημόσιο, έβαλαν και το Δημόσιο να κάνει ανακαίνιση. Και το νοίκιαζε και το ανακαίνιζε. Από χρέπι το έκανε καινούριο», είπε.