Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Κανένας παρακρατικός μηχανισμός δεν σας κυνηγάει, μόνο η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά»

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (14.05.2026) στη Βουλή ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καταγγέλλει οργανωμένες μηνύσεις σε βάρος της και τον υπουργό Υγείας να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Η σύγκρουση στη Βουλή πυροδοτήθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντάς τον «παρακρατικό», με αφορμή την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για αιτήματα άρσης της ασυλίας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι επιχειρείται η πολιτική και δικαστική στοχοποίησή της, κάνοντας λόγο για «δικογραφίες που ήρθαν εσπευσμένα» στη Βουλή και για «ψευδομήνυση του Γεωργιάδη». «Τι μεθοδεύουν; Πώς θα στοχοποιήσουν εμένα, ως ενοχλητική πολιτική αρχηγό», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές και κατά του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά. Η ίδια συνέδεσε τις μηνύσεις με την υπόθεση των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι στρέφονται κατά γονιών θυμάτων, συνηγόρων και της ίδιας «ως συνηγόρου». «Εκεί που έπρεπε γονυπετείς να ζητάνε συγγνώμη, οργανώνουν μηνύσεις», είπε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας «μεθόδευση» με «εντολή Φλωρίδη και Σεβαστίδη».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «κατάχρηση εξουσίας» και προειδοποίησε πως «θα καταμηνυθείτε και εσείς και όποιος συμπράττει σε αυτή τη διαδικασία». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ρύθμιση που έχει προαναγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης για την ταχύτερη περαίωση δικογραφιών δεν αφορά βουλευτές της ΝΔ, αλλά την αντιπολίτευση. «Το επιχειρήσατε χθες σε άλλον αρχηγό, το κάνετε σε μένα εντατικότατα και θα έρθει και η σειρά άλλων», σημείωσε.

Γεωργιάδης: «Δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει»

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης απέρριψε τις καταγγελίες περί «παρακρατικού μηχανισμού» και πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας την κ. Κωνσταντοπούλου για υποκρισία. «Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει», είπε ο υπουργός Υγείας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά καταγγελία εργαζόμενης στην Επιθεώρηση Εργασίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι η εργαζόμενη κατήγγειλε πως της οφείλονται μισθοί ενός έτους, ενώ κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι «αντί να απολογηθεί» επιτίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Της έχετε φάει τους μισθούς»

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ακόμη ότι από στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ και της ΑΑΔΕ προκύπτει πως η εργαζόμενη εμφανίζεται ως εν ενεργεία εργαζόμενη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Της χρωστάτε τα λεφτά και έχετε κάνει και φορολογική παράβαση», είπε, προσθέτοντας σε υψηλούς τόνους: «Της έχετε φάει τους μισθούς και έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία».

Η παρέμβαση Γεωργιάδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ζήτησε εκ νέου τον λόγο. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής δεν της τον έδωσε και η συνεδρίαση έκλεισε, καθώς η αίθουσα έπρεπε να προετοιμαστεί για την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.