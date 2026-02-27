Πολιτική

Αφροδίτη Λατινοπούλου για 43χρονο που την απειλούσε: Η ανοχή στα αριστερά σκουπίδια δεν περνάει πλέον

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» έκανε λόγο για δημόσια προτροπή σε δολοφονία και ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση, θέτοντας και ζήτημα στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση καταδίκης
Αφροδίτη Λατινοπούλου
Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στην ταυτοποίηση 43χρονου, ως διαχειριστή λογαριασμού μέσω του οποίου αναρτήθηκαν σχόλια με υβριστικό και προτρεπτικό σε βία περιεχόμενο σε βάρος της προέδρου της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτης Λατινοπούλου, προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (27.02.2026) στο Action24, υποστήριξε ότι το περιστατικό υπερέβαινε κατά πολύ τα όρια της εξύβρισης, κάνοντας λόγο για δημόσια προτροπή σε δολοφονία. «Είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Δεν ήταν απλά εξύβριση, ζητούσε δημόσια την εκτέλεση μου, καλούσε σε ανθρωποκτονία. Είναι ένας άνδρας 43 ετών, υποτίθεται σε μια ηλικία που υπάρχει ωριμότητα. Αυτός είναι ο δημοκρατικός τους τρόπος, αυτός είναι ο τρόπος που έχουν μάθει να μιλούν, με την απειλή και τον εκφοβισμό» είπε.

Η ίδια, μάλιστα, διάβασε το μήνυμα που προκάλεσε την έρευνα της ΕΛΑΣ: «Έγραψε “ας της φυτέψει κάποιος αυτός που της χρειάζεται στο δόξα πατρί να ξεβρωμίσει ο τόπος” Αυτό δεν είναι δημοκρατία».

 

Παράλληλα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση όσων –όπως είπε– απειλούν τη ζωή ή επιχειρούν να επιβάλουν «μέσω της βίας τη σιωπή». «Εφόσον καταδικασθεί θα πρέπει να στερείται πολιτικών δικαιωμάτων. Γιατί να ψηφίζει; Να ψηφίζει αυτός που ζητά να εκτελέσουν κάποιον επειδή δεν συμφωνεί με τις απόψεις μας; Αυτή η ανοχή τόσα χρόνια σε όλα αυτά τα αριστερά σκουπίδια που νομίζουν ότι θα μας φιμώσουν, δεν περνάει πλέον» ανέφερε.

