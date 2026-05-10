Συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη – Αντίδραση από τον Νίκο Ανδρουλάκη

Συνέντευξη μετά από πολύ καιρό σιωπής παραχώρησε στην εφημερίδα Real News ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Από το 2022 που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα».

Αναφορικά με τις επιθέσεις που δέχεται για τις υποκλοπές σημειώνει: «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατίρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επωμίζομαι και θα συνεχίσω να το κάνω».

«Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω».

Ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού στέλνει μήνυμα ενότητας ενόψει και του συνεδρίου της ΝΔ και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Όσον αφορά την εξεταστική επιτροπή που θα ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει: «Καταρχήν να πούμε για το νομικό σκέλος. Και πρωτοετής φοιτητής νομικής γνωρίζει ότι από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις –διατάξεις του Αρείου Πάγου– και από την άλλη ένα δικαστή του Μονομελούς, ε, το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πολιτεύεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι μονίμως θυμωμένος και γενικώς φαίνεται ότι τρέφεται από μία τοξικότητα, την οποία ειλικρινά από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να κατανοήσω. Με το κόμπλεξ πολιτική δεν κάνεις. Τα υπόλοιπα αφορούν συγκεκριμένα κέντρα που καθοδηγούν πίσω από κλειστές πόρτες».

Ενδιαφέρον έχει επίσης το εξής που υπογραμμίζει: «Έχουμε δύο κατηγορίες οικοσυστημάτων. Η μια κατηγορία είναι άνθρωποι που πράγματι έχουν μια ευαισθησία για το κράτος δικαίου και τις ατομικές ελευθερίες. Αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Κι εγώ δικηγόρος είμαι, το κατανοώ απόλυτα. Έχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν κριτική και να λένε ό,τι θεωρούν σωστό. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη κατηγορία που αξιοποιεί το θέμα αυτό με έναν τρόπο δυσανάλογο και τεχνηέντως το κρατά ανοιχτό εδώ και χρόνια, επιχειρώντας να επηρεάσει την επικαιρότητα και να δημιουργήσει συγκεκριμένες εντυπώσεις. Άλλωστε και πολιτικά, το ζήτημα έχει κριθεί ήδη σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Και για να το πω ξεκάθαρα, κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατίρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επωμίζομαι και θα συνεχίσω να το κάνω. Να συγκρούομαι με τα συμφέροντα της διαπλοκής προς όφελος της πατρίδας».

Για το πολιτικό κλίμα αναφέρει: «Είναι αλήθεια ότι το κλίμα είναι ιδιαιτέρως τοξικό και μας θυμίζει άλλες εποχές. Δεν μπορώ να καταλάβω σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία με ποιο τρόπο οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα συνυπάρξουν με τη σημερινή κυβέρνηση, αν απαιτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό με ανησυχεί βαθιά. Ας μην ξεχνάμε όμως, ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την εποχή του “Μνημόνιο-Αντιμνημόνιο”. Με αρχιερέα της τοξικότητας και της δολοφονίας χαρακτήρων τον Αλέξη Τσίπρα . Τώρα τον ακολουθεί κι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τοξικότητα, δηλαδή στο τετράγωνο».

Για τις κρίσεις που χειρίστηκε από την θέση που είχε αλλά και τις βολές προς το επιτελικό κράτος: «Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει καλό και κακό επιτελικό κράτος, υπάρχει καλή και κακή οργάνωση, υπάρχουν καλοί και κακοί manager. Δεν είναι έντιμο όμως να μηδενίζουμε. Όσον αφορά στο επιτελικό κράτος, ποιος θα το περίμενε, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας πως σε μια εβδομάδα θα ήταν λειτουργικό το 112; Επίσης, η ψηφιακή επανάσταση, η μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας, η αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής, είναι απόρροια της λειτουργίας του επιτελικού κράτους. Αν σας έλεγαν , 15 χρόνια πίσω ότι θα ερχόταν μια πανδημία και θα λαμβάνατε ένα μήνυμα στο κινητό σας και θα εμβολιαζόσασταν τόσο άμεσα, θα το πιστεύατε; »Και όσον αφορά τον Έβρο, το Μεταναστευτικό και την κρίση στο Αιγαίο, θέλω να τονίσω το εξής. Η ΕΥΠ ήταν που συνέβαλε καθοριστικά -μεταξύ άλλων- στη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο, στην αναχαίτιση της έντασης στο Αιγαίο αλλά και στο μεταναστευτικό, την περίοδο που ήμουν Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Η επίθεση στην ΕΥΠ και στις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας για μικροκομματικές σκοπιμότητες, σε καιρό πολέμου και αβεβαιότητας, ποιον στ’ αλήθεια εξυπηρετεί;» -Με δεδομένα τα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν πως ένα μεγάλο μέρος του Συνεδρίου έχει αναφορά στον ίδιο, ο κ. Δημητριάδης ερωτάται για τη στάση που θα κρατήσει και απαντά: «Υπηρετώ την παράταξη από μικρό παιδί. Η ΝΔ είναι η μεγάλη μου οικογένεια. Πάντοτε επιδιώκω να είμαι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Επειδή όμως κάποιοι καλλιεργούν κακεντρεχείς φήμες ότι επιδιώκω να δημιουργήσω πρόβλημα, πραγματικά αυτό είναι ντροπή. Από το 2022 που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσω πρόβλημα. Άλλωστε, δεν είναι στον κώδικά μου να δημιουργώ προβλήματα στην ομάδα, που έχουμε δώσει τόσους κοινούς αγώνες, πολλώ δε μάλλον στην οικογένειά μου».

Τέλος, κάνει αναφορά και στον Αντώνη Σαμαρά: «Θέλω να κάνω μια ειδική μνεία στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί σε προσωπικό επίπεδο με τίμησε με την φιλία του και για μένα οι φιλίες είναι ιερές. Τον τιμώ και τον σέβομαι. Άλλωστε, ήταν ένας εξαιρετικός Πρωθυπουργός σε πολύ δύσκολα χρόνια».

Νίκος Ανδρουλάκης: Ο κ. Δημητριάδης κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Σήμερα έχουμε δύο συνεντεύξεις, που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού.

Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του.

Και από την άλλη, ο κ. Μενουδάκος, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη η μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα καθώς και ότι δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος, δείχνοντας την κυβέρνηση.

Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ’ όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας».