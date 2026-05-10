Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της για τη Γιορτή της Μητέρας – «Είμαι τόσο περήφανη που είμαι η μαμά σου»

«Η μητρότητα είναι ο πιο σημαντικός και πιο ανταποδοτικός ρόλος που θα έχω ποτέ» ανέφερε μεταξύ άλλων
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο γιος της / instagram
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τρυφερές φωτογραφίες μαζί με τον γιο της, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έδειξε για ακόμη μία φορά τη μεγάλη αδυναμία που έχει στο παιδί της, τονίζοντας πως ο ρόλος της μητέρας είναι ο σημαντικότερος στη ζωή της.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε με αγάπη για τη σχέση που έχει χτίσει με τον Ρόναν ως μητέρα όλα αυτά τα χρόνια. Η ίδια ανέφερε πως νιώθει απέραντη περηφάνια για τον γιο της και ευγνωμοσύνη για κάθε στιγμή που έχουν ζήσει μαζί.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε την Κυριακή 10 Μαΐου, φαίνονται όμορφες στιγμές από την παιδική ηλικία του Ρόναν μέχρι και σήμερα. Σε ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα, κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της λίγες στιγμές μετά τη γέννησή του.

Σε άλλη φωτογραφία, μητέρα και γιος απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές στην παραλία, παίζοντας και χαμογελώντας στον φακό. Οι εικόνες αποπνέουν ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη, με τους ακόλουθούς της να σχολιάζουν πόσο δεμένοι δείχνουν.

 
 
 
 
 
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Η μητρότητα είναι ο πιο σημαντικός και πιο ανταποδοτικός ρόλος που θα έχω ποτέ. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι η μαμά σου, Ρόναν. Σε ευχαριστώ που κάνεις τη ζωή πιο φωτεινή, πιο γλυκιά και πιο ουσιαστική κάθε μέρα. Χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας σε όλες τις υπέροχες μαμάδες εκεί έξω».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και πολλά θετικά σχόλια, με αρκετούς χρήστες να εύχονται χρόνια πολλά για τη Γιορτή της Μητέρας και να σχολιάζουν πόσο γλυκές και αυθεντικές είναι οι φωτογραφίες που επέλεξε να μοιραστεί.

