Αφροδίτη Λατινοπούλου για μεταναστευτικό: Έχω ζητήσει θανατική ποινή για τους διακινητές, η χώρα δεν είναι σταθμός Λαρίσης

Η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξες ότι τα φαινόμενα εγκληματικότητας, η αύξηση των γκέτο και η ενίσχυση του Ισλάμ στην Ευρώπη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ήπια μέτρα
Αφροδίτη Λατινοπούλου
Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Τις ακραίες θέσεις της για το μεταναστευτικό επανέλαβε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου κάνοντας λόγο ακόμα και για… θανατική ποινή των διακινητών.

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026) στο Mega News, η Αφροδίτη Λατινοπούλου επανήλθε στην πρότασή της για την επιβολή θανατικής ποινής στους διακινητές μεταναστών, λέγοντας μάλιστα ότι… την έχει ήδη καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Ζητώ αυστηρές ποινές στους λαθροδιακινητές, ακόμα και θανατική ποινή και το έχω ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζούμε σε μια εποχή που βιάζονται γυναίκες, που τα γκέτο αυξάνονται και το Ισλάμ έχει μπει στην καρδιά της Ευρώπης και διασπείρει το Κοράνι και αυτά δεν τα αντιμετωπίζεις με ασπιρινούλες» δήλωσε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, αναφερόμενη στο μεταναστευτικό. 

«Τι είμαστε, σταθμός Λαρίσης να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει;»

Στο πλαίσιο αυτό, η Αφροδίτη Λατινοπούλου επέμεινε και για τον χαρακτηρισμό «λαθρομετανάστες» λέγοντας ότι «όποιος εισβάλει παράνομα σε μια χώρα, είναι λαθρομετανάστης». Στην αντίδραση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για τους χαρακτηρισμούς αυτούς, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε «ας μαζέψουμε τότε όλη την Αφρική και την Ασία και όποιον θέλει να έρθει στην Ελλάδα, λες και χωράμε, και τα Ελληνόπουλα περνάνε καλά. Τι είμαστε, σταθμός Λαρίσης να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει;».

 

Αφροδίτη Λατινοπούλου για μεταναστευτικό: Ούτε επιδόματα, ούτε σπιτάκια

Ερωτηθείσα ποια μέτρα για το μεταναστευτικό θα λάμβανε, αν γινόταν αρμόδια υπουργός, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είπε «πρώτον να ξέρουν διεθνώς ότι όποιος προσπαθήσει να περάσει τα σύνορα, συλλαμβάνεται, μεταφέρεται σε κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά. Δεν είναι σκληρό μέτρο, είναι το αυτονόητο και λογικό σε μια χώρα που σέβεται τους πολίτες της. Δεν θα πάρει ούτε επιδόματα, ούτε σπιτάκια».

