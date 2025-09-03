Συμβαίνει τώρα:
Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Γύφτοι είναι, γύφτους τους ξέρει ο κόσμος, δεν είναι ρατσιστικά αυτά που λέω εγώ»

«Όσο ενσωματώθηκαν οι Πακιστανοί στο Μάνστερστερ άλλο τόσο θα ενσωματωθούν και οι γύφτοι», σημείωσε ακόμα
Αφροδίτη Λατινοπούλου
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου

Για ακόμα μία φορά η Αφροδίτη Λατινοπούλου έκανε γνωστές τις απόψεις της σχετικά με τη διαφορετικότητα και τις μειονότητες των ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα. 

Η γνωστή πολιτικός και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Action Τώρα» το πρωί της Τετάρτης (03.09.2025) και αναφέρθηκε στην εγκληματικότητα και επέμεινε να αποκαλεί τους Ρομά ως «γύφτους». Μάλιστα, όταν η Ντόρα Κοτροκόη προσπάθησε να παρέμβει η Αφροδίτη Λατινοπούλου ξεκίνησε ένα άνευ προηγουμένου… παραλήρημα. 

«Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η εγκληματικότητα των γύφτων είναι στα ύψη. Αυτό το οποίο έχω πει επανειλημμένα είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε με τους καταυλισμούς, πρέπει να τελειώνουμε με την επιδοματική πολιτική και πρέπει να εφαρμόσουμε τα three-strikes. Την τρίτη φορά που πιάνεσαι δεν βλέπεις το φως του ήλιου», ξέσπασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Δεν υπάρχει το να τους δέχεται κάποιος ως Ρομά. Γύφτοι είναι, γύφτοι αυτοπροσδιορίζονται, γύφτοι αποκαλούνται, γύφτους τους ξέρει όλος ο κόσμος! Το θέμα δεν είναι πώς θα τους αποκαλεί ο κόσμος, το θέμα είναι οι πράξεις που κάνουν, οι ρευματοκλοπές, η εγκληματικότητα που είναι στα ύψη, οι Έλληνες ευπαθείς ομάδες που ζουν κοντά τους, που βλέπουν τα σπίτια τους να τα κλέβουν», απάντησε αμέσως μετά στη Ντόρα Κοτροκόη που τη ρώτησε αν τους αποδέχεται ως Ρομά. 

«Αυτό ο χαρακτηρισμός είναι ρατσιστικός», διέκοψε στη συνέχεια το παραλήρημά της ο Γιώργος Γρηγοριάδης. 

«Ρατσιστικά είναι αυτά τα οποία κάνουν εις βάρος όλων των υπολοίπων. Δεν είναι αυτά τα οποία λέω εγώ. Ρατσιστικά είναι αυτά τα οποία κάνουν, γιατί έχουν μαντρωθεί όλοι στους καταυλισμούς, με παράνομο εμπόριο όπλων. Δεν ενσωματώνονται αυτοί στην κοινωνία. Όσο ενσωματώθηκαν οι Πακιστανοί στο Μάνστερστερ άλλο τόσο θα ενσωματωθούν και οι γύφτοι. Δεν θέλουν να ενσωματοθούν. Δεν τους τσουβαλιάζω, υπάρχουν κάποιοι που είναι νομοταγείς, εργάζονται κανονικά και πληρώνουν φόρους. Έχετε δει εσείς γύφτους να πληρώνουν φόρους; Αυτό είναι ανέκδοτο», ξέσπασε ακόμα η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η επίθεση στον δήμαρχο Αρριανών Ροδόπης 

Παράλληλα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου κλήθηκε να σχολιάσει και την κίνηση του δημάρχου Αρριανών Ροδόπης Χουσεΐν Ερδέμ, ο οποίος ασπάστηκε δύο τουρκικές σημαίες που του προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

«Ντροπή του…. Ντροπή του… Δεν θα ήξερα ότι ο δήμαρχος Αρριανών Ροδόπης ασπάστηκε την τουρκική σημαία μέσα στα σύνορα της χώρας μας; Σε ελληνικό έδαφος είναι δήμαρχος και ασπάστηκε την τουρκική σημαία; Δηλαδή τι πρέπει να γίνει; Είμαστε χώρα ή δεν είμαστε;

Υπάρχει υπουργείο Εξωτερικών σε αυτή τη χώρα; Υπάρχει πρωθυπουργός; Είναι ντροπή αυτή η εικόνα για τη χώρα μας. Κατάντια είναι αυτό», ξέσπασε ακόμα η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο ΣΥΡΙΖΑ σε προεκλογική τροχιά – Οι παρεμβάσεις Φάμελλου, οι αποστάσεις από Τσίπρα και το μήνυμα συνεργασίας στην αντιπολίτευση
Ο Σωκράτης Φάμελλος χαράσσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει ΔΕΘ, κρατά αποστάσεις από το νέο κόμμα Τσίπρα και καλεί σε προοδευτική συμπόρευση για την ανατροπή της κυβέρνησης
Ο Σωκράτης Φάμελλος 2
Προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ για το άτυπο δίπολο ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
Η εξέλιξη αυτή δεν είναι και η καλύτερη, αν λάβει κανείς υπόψει του ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης 1
