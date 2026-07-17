Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Προδοσία ο γάμος των ομοφυλόφιλων – Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών»

«Προδοσία» χαρακτήρισε τον γάμο των ομοφυλόφυλων η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, ενώ μιλώντας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι είναι ο «πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου που ήταν καλεσμένη στο Action24 για ακόμη μια φορά άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έβαλε στο αρχείο της υποθέσεις για εννέα βουλευτές της ΝΔ, αλλά άσκησε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για άλλους τέσσερις ανάφερε πως «μιλάμε για το θράσος του αιώνα να απαιτεί ο Μητσοτάκης να ζητήσουμε συγγνώμη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση αν δεν πετύχει αυτοδυναμία. «Δεν είμαι η μόνη. Έχουν φύγει δεκάδες χιλιάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Και πριν από την ψήφιση του γάμου των ομοφύλων, που ήταν η απόλυτη προδοσία των ψηφοφόρων της ΝΔ, που πίστευαν σε κάποιες αξίες και αρχές, και αυτές τις έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουν απομακρυνθεί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που νιώθουν να σφίγγει ο κλοιός στον λαιμό τους, και πολλοί νέοι. Εμείς θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Θα προτείνουμε μείωση του αριθμού του υπουργικού συμβουλίου κατά 50% τουλάχιστον. Κανείς δεν λέει μείωση των βουλευτών από 300 σε 200. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχουν καλοθελητές. Υπάρχει ο Βελόπουλος, που σε κάθε δύσκολη στιγμή, σαν πιστό καταβάκι, θα πάει εκεί πέρα. Ανοίξτε να δείτε πόσα νομοσχέδια έχει ψηφίσει, πόσες φορές τον έχει καλύψει. Κάθε φορά που χρειάζεται προστασία ο κ. Μητσοτάκης, πάει ο Βελόπουλος και κάθε φορά που χρειάζεται προστασία ο κ. Βελόπουλος, πάει ο κ. Μητσοτάκης».

Εξήγησε και τους λόγους που το χάσμα με την ΝΔ είναι μεγάλο. «Μας χωρίζει χάος με τις αρχές και τις αξίες της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεταλλάξει όλο το κόμμα πλέον και το έχει κάνει κάτι σε Ποταμο-ΠΑΣΟΚ, κάτι τέτοιο. Το έχει πάει πιο κεντροαριστερά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών. Δεν έφερε ο κ. Τσίπρας τον νόμο για τα ομόφυλα, ούτε τον γάμο, ούτε τριπλασίασε τις νομιμοποιήσεις μεταναστών».