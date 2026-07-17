Πολιτική

Όλγα Γεροβασίλη και Διονύσης Καλαματιανός ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ

Χωρίς τέλος ο χορός των αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές του κόμματος συνεχώς να μειώνονται
Η Όλγα Γεροβασίλη
Η Όλγα Γεροβασίλη (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Με μια συγκινησιακά φορτισμένη δήλωσή της το πρωί της Παρασκευής (17.07.2026) η Όλγα Γεροβασίλη επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που την ήθελαν να ακολουθεί άλλους συνάδελφους της και να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο λεπτά αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Διονύση Καλαματιανού.

Λίγο πριν γίνει γνωστή η ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη είχε προηγηθεί εκείνη του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ενώ ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.  

Εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στην ανεξαρτητοποίηση η Όλγα Γεροβασίλη τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκε με την πολιτική «προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της», ωστόσο, όπως σημειώνει αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. 

Σε δήλωσή της η Όλγα Γεροβασίλη ανέφερε χαρακτηριστικά…

«Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ’ εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του ’15-’19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες.

Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή «δεύτερες σκέψεις» όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα:

«Ν’ αγαπάς την ευθύνη..»

Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές.

Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. 

Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.

Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες».

 

Από την πλευρά του ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη έκανε γνωστή την ανεξαρτητοποίησή του. «Με την παρούσα σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής. Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντα του ως ανεξάρτητος  βουλευτής Ηλείας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Διονύσης Καλαματιανός.

kalamatianos epistoli

Μετά την Όλγα Γεροβασίλη, τον Γιάννη Ραγκούση, τον Μιλτιάδη Ζαμπάρα και τον Διονύση Καλαματιανό, αναμένεται να «πατήσει επίσης το κουμπί» της εξόδου και ο Βασίλης Κόκκαλης. Θεωρείται πιθανό πως μετά το Σάββατο και την τελική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, θα ανεξαρτητοποιηθεί και ο Σωκράτης Φάμελλος.

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