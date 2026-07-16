Τα 10 πολιτικά μηνύματα του Τσίπρα από το myELAS: Από το νέο υπουργείο Έρευνας έως το σχέδιο για το ρεύμα και τη διεκδίκηση της εξουσίας

Με σαφές κυβερνητικό στίγμα, συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις αλλά και έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε επί σχεδόν τρεις ώρες στις ερωτήσεις των μελών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στην πρώτη μεγάλη διαδικτυακή επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας myELAS.

Οι απαντήσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν περιορίστηκαν σε γενικές πολιτικές διακηρύξεις, αλλά περιείχαν συγκεκριμένες εξαγγελίες και προγραμματικές κατευθύνσεις που σκιαγραφούν το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ).

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1. Η διακυβέρνηση αποτελεί στρατηγικό στόχο

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν δημιουργήθηκε για να αποτελεί δύναμη διαμαρτυρίας, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Άσκησε μάλιστα κριτική σε όσους θεωρούν ότι η Αριστερά πρέπει να μένει μακριά από την άσκηση εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσα από την ανάληψη ευθύνης μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των πολιτών, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται πολιτικό κόστος και λάθη.

2. Τρεις πυλώνες στο οικονομικό πρόγραμμα

Παρουσίασε τη φιλοσοφία του οικονομικού προγράμματος, το οποίο στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,

φορολογική δικαιοσύνη με μεταφορά των βαρών στους οικονομικά ισχυρότερους,

δημοσιονομική σταθερότητα.

Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να απαντήσει στην κυβερνητική κριτική ότι οι κοινωνικές παρεμβάσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

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3. Σχέδιο για μείωση του λογαριασμού ρεύματος κατά 30%

Από τις πιο συγκεκριμένες εξαγγελίες ήταν η πρόταση για εγγυημένη ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλή τιμή μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και παρόχων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμογή του μέτρου θα μπορούσε να μειώσει περίπου κατά 30% το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε νοικοκυριό χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση.

4. Αλλαγή του συστήματος των Πανελλαδικών

Ο πρόεδρος της Συμπαράταξης αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επεξεργασίες για ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν και αναγνώρισε το αδιάβλητο των Πανελλαδικών, υποστήριξε ότι το σημερινό μοντέλο επιβαρύνει υπέρμετρα τους μαθητές και δεν εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.

5. Ξεχωριστό Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η πρόταση για διαχωρισμό του σημερινού Υπουργείου Παιδείας. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας, τη σταθερή χρηματοδότηση των ερευνητών και τη συγκράτηση του επιστημονικού δυναμικού στη χώρα.

6. Αυξήσεις σε γιατρούς και νοσηλευτές

Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ, αναφέροντας ότι ο μέσος στόχος υπερβαίνει τα 500 ευρώ μηνιαίως για γιατρούς και νοσηλευτές. Διευκρίνισε ότι οι τελικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ προανήγγειλε προσλήψεις και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

7. Θεσμικά εργαλεία κατά της διαφθοράς

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της διαφθοράς δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις προθέσεις μιας κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό προανήγγειλε τη δημιουργία θεσμικών μηχανισμών που θα δεσμεύουν όλες τις μελλοντικές κυβερνήσεις, ενισχύοντας τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Όπως τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, «εμείς δεν λέμε μονάχα ότι θα φέρουμε την εντιμότητά μας για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Θα φέρουμε και εργαλεία, που δεν θα επιτρέπουν σε καμία κυβέρνηση να λειτουργεί με ανεντιμότητα. Θα θεσπίσουμε τα εργαλεία, γιατί να γίνουν νόμος του κράτους, και άρα από κει και πέρα κάθε κυβέρνηση να κρίνεται εάν έρχεται να καταργήσει ένα τέτοιο μέτρο, δηλαδή να κρίνεται για το αν θέλει να έχει τον έλεγχο, και από τους πολίτες θέλει να λογοδοτήσει στους πολίτες, και θέλει να είναι πιστή στους όρκους, στο Σύνταγμα, ότι θα υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

8. Στήριξη της αγροτικής παραγωγής

Ασκώντας κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστήριξε ότι οι πόροι κατευθύνθηκαν σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Παρουσίασε σχέδιο ενίσχυσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων με μόνιμη υποστήριξη από γεωπόνους, κτηνιάτρους και χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

9. Νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης

Στο πεδίο του κράτους αντιπαρέβαλε το «επιτελικό κράτος» της κυβέρνησης με ένα μοντέλο κοινωνικού, αποτελεσματικού και αναπτυξιακού κράτους, το οποίο όπως είπε θα λειτουργεί υπέρ του πολίτη και όχι ως κομματικός μηχανισμός εξυπηρετήσεων.

10. Κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση

Η συζήτηση έκλεισε με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τις οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης ως τη μεγαλύτερη αποτυχία της εξαετίας, κατηγορώντας την ότι διεύρυνε τις κοινωνικές ανισότητες, υπονόμευσε το κράτος δικαίου και οδήγησε τη χώρα σε επανειλημμένες συγκρούσεις με ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η πρώτη μεγάλη διαδικτυακή συζήτηση του Αλέξη Τσίπρα με τα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είχε σαφή προγραμματικό χαρακτήρα. Πέρα από τη σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, παρουσίασε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την οικονομία, την ενέργεια, την υγεία, την παιδεία και το κράτος, επιχειρώντας να αναδείξει ότι η Συμπαράταξη διεκδικεί πλέον ρόλο κυβερνητικής εναλλακτικής πρότασης και όχι απλώς αντιπολιτευτικής δύναμης.