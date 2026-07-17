Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμέτωπος με τη βαθύτερη κρίση της ιστορίας του – «Αδειάζει» το κόμμα από βουλευτές

Η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ εισήλθε σήμερα (17.07.2026) σε νέα φάση, με το κύμα αποχωρήσεων να αποκτά πλέον χαρακτηριστικά οργανωμένης αποσυσπείρωσης.

Μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία και την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) από τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει καθημερινά στελέχη, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτές, ενώ ταυτόχρονα αναζητεί τρόπο να διατηρήσει στοιχειώδη κοινοβουλευτική και οργανωτική συνοχή.

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Η σημερινή ημέρα αποτέλεσε ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα εξελίξεων που οδηγούν τον ΣΥΡΙΖΑ στη βαθύτερη κρίση της ιστορίας του. Το κύμα αποχωρήσεων αποτυπώνεται πλέον και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καθώς τις τελευταίες ώρες έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή αποχωρήσει από την Κ.Ο. οι Όλγα Γεροβασίλη, Μιλτιάδης Ζαμπάρας και Διονύσης Καλαματιανός. Παράλληλα, εκτός κομματικών γραμμών βρίσκεται πλέον και ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, διευρύνοντας τον κατάλογο των κορυφαίων στελεχών που εγκαταλείπουν την Κουμουνδούρου. Οι διαδοχικές αποχωρήσεις έχουν μειώσει σημαντικά την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος με ανοιχτό ακόμη το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι παραιτήσεις με τους Σωκράτη Φάμελλο και Χρήστο Γιαννούλη να αποτελούν ερωτηματικό για την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Η μάχη για τον έλεγχο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Παράλληλα εξελίσσεται παρασκηνιακή μάχη για τον πολιτικό έλεγχο όσων παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ με το ενδιαφέρον στρέφεται στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες η Ρένα Δούρου εμφανίζεται να αποκτά σημαντικό προβάδισμα έναντι του Παύλου Πολάκη. Η συγκεκριμένη επιλογή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ουσιαστικά θα καθορίσει ποιος θα εκπροσωπεί κοινοβουλευτικά το κόμμα μέχρι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τη νέα ηγεσία.

Η σκιά του Τσίπρα

Παρότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται πλέον εκτός ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν όλες οι εσωκομματικές εξελίξεις περιστρέφονται γύρω από τη νέα πολιτική του πρωτοβουλία. Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι η μαζική έξοδος στελεχών δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου μετακίνησης προς τη νέα πολιτική συλλογικότητα. Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μιλήσει ευθέως για «προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος», ζητώντας εξηγήσεις τόσο από τους αποχωρήσαντες βουλευτές όσο και από την ΕΛΑΣ. Από την άλλη πλευρά, αρκετά στελέχη που αποχωρούν δηλώνουν ότι θεωρούν πλέον την πρωτοβουλία Τσίπρα ως τον βασικό φορέα ανασυγκρότησης της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης Αριστεράς.

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Η επόμενη ημέρα

Στην Κουμουνδούρου οι άμεσες προτεραιότητες είναι τρεις. Nα περιοριστεί το κύμα αποχωρήσεων, να συγκροτηθεί νέα λειτουργική κοινοβουλευτική ηγεσία και να διατηρηθεί ο κομματικός μηχανισμός μέχρι τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Ωστόσο, στελέχη αναγνωρίζουν ότι κάθε νέα αποχώρηση δημιουργεί ντόμινο, καθώς επηρεάζει τόσο την κοινοβουλευτική παρουσία όσο και την οργανωτική συνοχή του κόμματος.

Η σημερινή εικόνα δείχνει ότι η κρίση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας εσωκομματικής διαφωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διαδικασία αποσύνθεσης που επηρεάζει ταυτόχρονα την κοινοβουλευτική του δύναμη, την οργανωτική του δομή και την πολιτική του φυσιογνωμία. Η ίδρυση της ΕΛΑΣ λειτουργεί ως νέος πόλος έλξης για ιστορικά στελέχη, ενώ όσοι παραμένουν επιχειρούν να κρατήσουν ζωντανό το κόμμα μέσα από μια μεταβατική ηγεσία. Οι επόμενες συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο αναμένεται να κρίνουν αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανασυνταχθεί ή αν οι αποχωρήσεις θα συνεχιστούν, επιταχύνοντας τον μετασχηματισμό του πολιτικού χώρου της ελληνικής Αριστεράς.