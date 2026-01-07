Ακρίτα σε Φαραντούρη μετά τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ: «Την έδρα πίσω, Νικολάκη»

Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου προκαλεί η απόφαση του Νικόλα Φαραντούρη να μην παραδώσει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου.

«Ο λαός λέει για τους καιροσκόπους “βρήκες καιρό, αρμένιζε, καιρό μην περιμένεις”. Την έδρα πίσω, Νικολάκη» αναφέρει η Έλενα Ακρίτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντίδραση της Έλενας Ακρίτα ήρθε λίγα μόνο λεπτά μετά την ανακοίνωση ότι ο Νικόλας Φαραντούρης τίθεται εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ και τη δήλωσή του πως δεν προτίθεται να παραδώσει την έδρα του στην Κουμουνδούρου.

Η πρώτη αντίδραση του Νικόλα Φαραντούρη

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ» αναφέρει ο Νικόλας Φαραντούρης, ξεκαθαρίζοντας: «Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς». «Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας» προσθέτει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δήλωσή του, ο Νικόλας Φαραντούρης αφήνει αιχμές για την πορεία της Κουμουνδούρου, λέγοντας: «”Δικαιοσύνη παντού” ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία.»

Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ… pic.twitter.com/zXlkanLAq3 — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) January 7, 2026

Οι δηλώσεις για το κόμμα της Καρυστιανού έφεραν τη διαγραφή

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικόλας Φαραντούρης διεγράφη σήμερα (07.01.2026) από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου. «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Διαφραφή Φαρανούρη: Επιβεβαίωση του newsit.gr

Η διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη φαίνεται πως ήταν θέμα χρόνου, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του newsit.gr. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτηας (07.01.2026) στην Κουμουνδούρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ήρθε αντιμέτωπος με την έντονη δυσφορία πολλών στελεχών για το «φλερτ» του ευρωβουλευτή με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Πηγές από την Κουμουνδούρου ανέφεραν στο newsit.gr ότι «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» αποτέλεσε η σημερινή (07.01.2026) τηλεοπτική του εμφάνιση, η οποία επιδείνωσε το ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις του ευρωβουλευτή με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.