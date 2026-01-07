Φαραντούρης για κόμμα Καρυστιανού: Άλλοι έσπευσαν να δηλώσουν συμπόρευση σε κόμματα πριν τους ζητηθεί

«Δεν έχω απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τη θέση μου και τις αρχές μου» είπε ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για το ενδεχόμενο συμπόρευσής του με τη Μαρία Καρυστιανού και το νέο κόμμα.

Ο Νικόλας Φαραντούρης έσπευσε να σημειώσει πως μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού υπήρξε το τηλεφώνημα με τον Σωκράτη Φάμελλο: «Έγινε ένα τηλεφώνημα αργά χθες βράδυ ήμουν σε οικογενειακό τραπέζι και επανέλαβα στον πρόεδρο αυτά που λέω και δημόσια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω απομακρυνθεί από οποιοδήποτε θέση και αρχή μου όλα αυτά τα χρόνια» είπε και σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να συμπορευτεί με τη Μαρία Καρυστιανού είπε πως: «Σήμερα με προσκαλέσατε ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσω να πορευθώ άλλη οδό θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον λαό και θα αναλάβω τις ευθύνες μου και επειδή δεν μου αρέσει η εικοτολογία και η σπέκουλα και η εσωστρέφεια εγώ απαντώ στα προβλήματα του τόπου».

«Εγώ επαναλαμβάνω ότι με την κα Καρυστιανού προφανώς έχουμε συζητήσει σε μια θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86 και την διαφθορά που έχει κατακλύσει τη χώρα με την αρχή της ισονομίας που επιβάλλει το κράτος δικαίου και δεν τηρείται. Είχαμε μαζί μας διακεκριμένους συνταγματολόγους και ευρωβουλευτές» σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο Νικόλας Φαραντούρης είπε: «Ερωτήθην και επαναλαμβάνω αν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι θεσμικό είναι απόλυτα καλοδεχούμενο όπως και η κάθοδος ενός ανώνυμου ανθρώπου να έχει το δικαίωμα να είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν προεξοφλώ όπως άλλοι το έκαναν την συμμετοχή μου».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι επικεφαλής στο νέο κόμμα της Καρυστιανού είπε: «Πολλά ακούγονται και γράφονται αλλά αν είναι να διαψεύδω και να επιβεβαιώνω αυτά που γράφονται δεν θα έκανα άλλη δουλειά».

«Η κα Καρυστιανού είναι μια δραστήρια γυναίκα εκτός κομματικού σωλήνα χωρίς κομματικές περγαμηνές και γι’ αυτό είναι καλοδεχούμενη. Άκουσα τον κ. Γεωργιάδη να λέει για “θεσούλες” και εγώ υπενθυμίζω ότι μπήκα στην πολιτική το 2023 στο limit down του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνος έκλαιγε για ένα υπουργείο στην κυβέρνηση Παπαδήμου σύμφωνα με τον Καρατζαφέρη» είπε.

«Είπε (ο Άδωνις Γεωργιάδης) επίσης ότι η κα Καρυστιανού είναι ακροδεξιά ενώ εκείνος πουλούσε βιβλία τέτοιου περιεχομένου» συνέχισε.

«Πιο ξεκάθαρα δεν θα μπορούσα να τοποθετηθώ και τιμώ με το παραπάνω την ιδιότητά μου και τον χώρο που με εξέλεξε» επανέλαβε.

Τέλος, για το αν είναι πιο κοντά στον Φάμελλο ή στην Καρυστιανού δεν απάντησε και σημείωσε πως ότι αποφασίσει δεν θα το ακούσει κανείς από κύκλους ή από αντιπροσώπους.