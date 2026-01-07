Νίκος Φαραντούρης: Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις δηλώσεις για το κόμμα Καρυστιανού

Τίτλοι τέλους για τον Νικόλα Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου τέθηκε εκτός ευρωομάδας. «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Η διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη φαίνεται πως ήταν θέμα χρόνου, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του newsit.gr. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (07.01.2026) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ήρθε αντιμέτωπος με την έντονη δυσφορία πολλών στελεχών για το «φλερτ» του ευρωβουλευτή με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Πηγές από την Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» αποτέλεσε η σημερινή (07.01.2026) τηλεοπτική του εμφάνιση, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, η οποία –όπως λένε– επιδείνωσε αντί να εκτονώσει το ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις του ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Φαραντούρης: Άν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι θεσμικό είναι απόλυτα καλοδεχούμενο

Ο κ. Φαραντούρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε πως δεν έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τη θέση και τις αρχές του, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε μαζί του. «Επανέλαβα στον πρόεδρο αυτά που λέω και δημόσια. Δεν έχω απομακρυνθεί από οποιοδήποτε θέση και αρχή μου όλα αυτά τα χρόνια» είπε ο Νίκος Φαραντούρης και σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να συμπορευτεί με τη Μαρία Καρυστιανού είπε πως: «Σήμερα με προσκαλέσατε ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσω να πορευθώ άλλη οδό θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον λαό και θα αναλάβω τις ευθύνες μου και επειδή δεν μου αρέσει η εικοτολογία και η σπέκουλα και η εσωστρέφεια εγώ απαντώ στα προβλήματα του τόπου».

Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο Νικόλας Φαραντούρης είπε: «Ερωτήθην και επαναλαμβάνω αν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι θεσμικό είναι απόλυτα καλοδεχούμενο όπως και η κάθοδος ενός ανώνυμου ανθρώπου να έχει το δικαίωμα να είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν προεξοφλώ όπως άλλοι το έκαναν την συμμετοχή μου». Σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι επικεφαλής στο νέο κόμμα της Καρυστιανού είπε: «Πολλά ακούγονται και γράφονται αλλά αν είναι να διαψεύδω και να επιβεβαιώνω αυτά που γράφονται δεν θα έκανα άλλη δουλειά».